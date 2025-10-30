Live voetbal 15

Nieuwe trainer voor Koopmeiners: Juventus presenteert Spalletti als opvolger Tudor

Nieuwe trainer voor Koopmeiners: Juventus presenteert Spalletti als opvolger Tudor
30 oktober 2025, 18:44

Teun Koopmeiners heeft een nieuwe trainer bij Juventus. De Oude Dame bevestigt donderdagavond dat Luciano Spalletti per direct is aangesteld. De 66-jarige Italiaan is de opvolger van Igor Tudor, die begin deze week na drie opeenvolgende nederlagen op straat werd gezet.

Spalletti kan bogen op een lange loopbaan in het Italiaanse voetbal én daarbuiten. Zo werkte hij onder meer als hoofdtrainer van AS Roma, Zenit Sint Petersburg en Internazionale. Met zijn laatste club, Napoli, veroverde hij in 2023 de Italiaanse landstitel. Na het winnen van de Scudetto liet Spalletti het clublogo zelfs op zijn arm tatoeëren. Dat zorgt ongetwijfeld voor wat gefronste wenkbrauwen bij de Juventus-supporters, aangezien Napoli geldt als een van de grootste rivalen van de club uit Turijn.

Na zijn vertrek uit Napels beleefde Spalletti een weinig succesvolle periode als bondscoach van Italië. Op het Europees Kampioenscap van 2024 leidde hij zijn land met de nodige moeite naar de achtste finales, waarin Zwitserland met 2-0 te sterk was. Spalletti mocht na het EK nog wel aanbleven, maar werd in juni van dit jaar alsnog op straat gezet, enkele dagen na een 3-0 nederlaag tegen Noorwegen in de kwalificatiereeks voor het WK van 2026.

Juventus staat na negen speelronden op een teleurstellende zevende plaats in de Serie A. Een nederlaag bij Lazio Roma (1-0), de derde opeenvolgende, werd oud-verdediger Tudor afgelopen maandag fataal. Midweeks zat Massimo Brambilla als interim-trainer op de bank tegen Udinese, dat in Turijn met 3-1 werd verslagen. Brambilla kan nu terugkeren naar zijn eigenlijke functie bij de talenten van Juventus Next Gen, want Spalletti is per direct aangesteld als nieuwe hoofdtrainer.

