Inter-doelman Martínez betrokken bij ongeluk: man (81) overlijdt

Internazionale-keeper Josep Martinez
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
28 oktober 2025, 12:48   Bijgewerkt: 13:09

Josep Martinez, de tweede doelman van Inter, is betrokken geweest bij een tragisch auto-ongeluk waarbij een 81-jarige man in een elektrische rolstoel om het leven kwam. Het ongeluk gebeurde op de Via Bergamo in Fenegrò, vlakbij het trainingscomplex van i Nerazzurri, Appiano Gentile.

De Spanjaard zou volgens La Gazzetta dello Sport direct na het ongeluk zijn auto hebben stilgezet en de man eerste hulp hebben verleend. Ondanks de snelle komst van ambulance en traumahelikopter, werd de man ter plekke doodverklaard.

De Italiaanse politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeluk. De eerste hypothese is dat de bejaarde man onwel werd en op de rijbaan terechtkwam waar de keeper aan kwam rijden.

Persconferentie geannuleerd

Uit respect voor de betrokkenen heeft Inter de persconferentie van Cristian Chivu, die voor vandaag om 14:00 uur was gepland, geannuleerd. Hij zou vooruitblikken op de competitiewedstrijd tegen Fiorentina van woensdagavond.

