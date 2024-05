Cillessen baalt enorm van blunder: ‘Dan sta je er heel zuur op’

stak zijn teleurstelling over de 1-2 nederlaag tegen Go Ahead Eagles in de play-offs voor een ticket in de voorronde van de Conference League niet onder stoelen of banken. De doelman erkende dat hij in de slotfase bij een vrije trap van Philippe Rommens in de fout ging.

“Het is inderdaad een vervelende avond”, reageert Cillessen voor de camera's van ESPN. “Zwaar klote, en ik sta hier behoorlijk met de pest in mijn lijf. Het was een lastige wedstrijd. Eerste helft veel te doen gehad en de tweede helft ook wat kansen tegen. Uiteindelijk schat ik die bal verkeerd in en verliezen we de wedstrijd. Wij zaten er niet lekker in. Toch bleven we lang in de wedstrijd en kwamen we op 1-0 voor. Door een klutsbal werd het dan 1-1, en de 1-2 was vervolgens nog erger.”

“Ik zag dat die vrije trap genomen werd, volgens mij probeerde Deijl die bal te verlengen en daar reageer ik op, de bal stuiterde en hij ging er net overheen. Die bal sprong bij me weg. Dat had ik helemaal verkeerd ingeschat. Je wilt zo lang mogelijk wachten om te kijken of de aanvaller hem raakt, maar dat deed hij niet. Dan sta je er heel zuur op”, erkent de doelman.

Go Ahead Eagles was over de hele wedstrijd de betere ploeg. De bezoekers kwamen tot 25 schoten en behoudens de fout keepte Cillessen verder een prima wedstrijd. “Maar daar heb helemaal niks aan. Dat is het harde leven van een keeper", beseft hij.

Door de 1-2 nederlaag tegen de Deventenaren zit het verder goede seizoen van NEC erop. “Dat is het zure aan deze play-offs en dat is pijnlijk. Het was doodstil in de kleedkamer, maar Lasse (Schöne, red.) en de trainer geven wel aan dat het een fantastisch jaar was en dat het nu wel klote is, maar dat de knop om moet en toch trots te zijn op het jaar. Alleen daar heb je nu wel heel weinig aan. Zelf voel ik die trots nog niet”, aldus Cillessen, die niet in de voorselectie van het Nederlands elftal is opgenomen en daardoor vervroegd met vakantie kan. "Ook dat nog."

