Lewandowski spreekt vlak voor wedstrijd uitvoerig met international van Oranje

Mooie beelden voorafgaand aan de wedstrijd tussen Polen en Nederland. Op het grasveld van het Volksparkstadion sprak uitgebreid met . De twee spitsen zijn voormalig ploeggenoten bij Bayern München.

Op de website van de UEFA zijn in de aanloop naar de aftrap beelden te zien vanuit de kleedkamer van Nederland en van de opkomst van de spelers en officials op het veld. Zo was te zien dat de spelers zich omkleedden of op hun telefoon zaten, anderhalf uur voor de aftrap.

Op het veld zochten Zirkzee en Lewandowski elkaar op. Beide spitsen lijken overigens op de bank te gaan beginnen. Vanwege een blessure is het de vraag of Lewandowski fit genoeg is om in te vallen, maar hij is dus wel aanwezig in Hamburg.

