Jasper Cillessen pakt Milan van Dongen live op televisie keihard aan: ‘Jij hebt mij uitgelachen!’

verscheen zaterdag na de met 3-1 gewonnen thuiswedstrijd van NEC tegen PSV glunderend voor de camera van ESPN. De doelman van NEC keerde in de slotfase een strafschop van Luuk de Jong en haalde meteen na afloop zijn gram bij presentator Milan van Dongen.

“Jasper, wat een dag voor jou”, verwelkomde Van Dongen Cillessen samen met analist Kenneth Perez voor de camera van ESPN. “Ja, het is een apart dagje. Lekker”, reageerde de doelman van NEC. Van Dongen: “Ja, dat is een understatement, want dit is in alle opzichten vrij bijzonder.”

Cillessen had meteen door dat Van Dongen met die laatste zin mede refereerde aan de bedenkelijke penaltyreputatie van de doelman. Vóór vandaag had Cillessen nog nooit een strafschop gekeerd in de Eredivisie. Vorige maand keerde hij tegen RKC Waalwijk weliswaar een penalty van Dario van den Buijs, maar omdat Cillessen toen te vroeg van de lijn kwam mocht de strafschop overgenomen worden. “De laatste telde niet. Daar heb je toen nog om gelachen. Dus nu kan ik lachen”, sneerde Cillessen naar Van Dongen.

“Ja, daar heeft men om gelachen”, reageerde Van Dongen. “Ja, jij ook! Ik heb je podcast gezien, dus… Maar dat maakt niet uit.” Perez genoot zichtbaar van de aanval van Cillessen op Van Dongen: “Goedzo! Ga door, ga door, ga door, ga door!”, schreeuwde de Deense analist tegen de keeper. Cillessen vervolgens tegen Van Dongen: “Nee, nu niet terugkrabbelen, je hebt erom gelachen, je hebt mij uitgelachen! Maar dat maakt niet uit.”

Van Dongen ontkende dat hij Cillessen heeft uitgelachen. Hij noemde het naar eigen zeggen ‘zonde’ voor de doelman. “Jij zei dat ik blind de hoek in zou gaan de volgende keer. Maar dat maakt niet uit. Nu heb ik 'm. Dit is niet de eerste die ik pak. Ik heb er ook een keer een van Lionel Messi gepakt, dus het kan slechter. Maar ik geef toe: het is niet mijn specialiteit”, aldus Cillessen.