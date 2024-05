'PEC Zwolle-speler hoog op het verlanglijstje van Leeds United, Southampton en Real Betis'

Anselmo García MacNulty, momenteel voetballend bij PEC Zwolle, staat in de belangstelling bij meerdere voetbalclubs in het buitenland. Onder andere Leeds United, Southampton en Real Betis zijn geïnteresseerd in de Iers-Spaanse linksback van PEC. In de jeugd speelde hij al in Sevilla bij Betis, dus dat zou een logische vervolgstap kunnen zijn voor de 21-jarige back, maar ook diverse Engelse clubs zouden hem graag willen inlijven.

Voor PEC Zwolle speelde MacNulty dit seizoen 28 wedstrijden waarin hij één keer wist te scoren. Tegen Excelsior speelde de verdediger een goede wedstrijd, welke hij wist te bekronen met een doelpunt. Twee assists staan dit seizoen bij PEC Zwolle, dat inmiddels gehandhaafd is, op zijn naam. Een overstap lonkt dus voor de speler, die namens Ierland al verschillende jeugdinterlands speelde.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Estadio Deportivo houdt Real Betis MacNulty nauwlettend in de gaten. Leeds United en Southampton hebben de linksback van PEC Zwolle ook op het verlanglijstje staan. Over een potentiële transfersom wordt in het nieuwsbericht nog geen woord gerept. De speler met nummer 15 op de rug heeft een contract tot medio 2026.

