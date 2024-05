Uitgekotste Ajax-speler neemt direct na seizoen mooie persoonlijke prijs in ontvangst

heeft het doelpunt van de maand gemaakt bij Ajax. De Deense rechtsback, die gedurende het afgelopen seizoen gigantisch veel kritiek over zich heen kreeg, nam de zogeheten Lasse Schone Trophy van de maand april in ontvangst na zijn geweldige goal tegen Go Ahead Eagles.

De rechtsback dook in de 24e minuut op in de zestien van Go Ahead en besloot om een voorzet ineens op de slof te nemen. Het resultaat was een fantastische kanonskogel in de kruising achter doelman Jeffrey de Lange. Omdat Gaaei destijds worstelde met zijn vorm, was de vreugde extra groot na de treffer. Dinsdag ontving de rechtsback, die vorige zomer overkwam van Viborg FF, de prijs van Ajax.