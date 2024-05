Aanvaller meldt zich (opnieuw) bij Ajax en doet direct uitspraak tegen nieuwe trainer

meldt zich in de voorbereiding weer bij Ajax. De 21-jarige aanvaller, afgelopen seizoen verhuurd aan FC Nordsjaelland, is niet van plan om in Denenmarken te blijven en geeft in gesprek met Tipsbladet aan dat hij vol voor zijn kans in Ajax 1 gaat.

Rasmussen werd in het begin van het seizoen door Ajax verhuurd aan de Deense club, maar kon over het algemeen weinig indruk achterlaten. In 33 optredens wist de aanvaller slechts zes doelpunten te produceren. Drie daarvan waren in de Conference League en de andere drie in de Deense beker. Nordsjaelland beschikt over een koopoptie, maar deze wordt vermoedelijk niet gelicht.

Daarom gaat Rasmussen aankomende zomer voor zijn kans bij Ajax 1. “Het plan is om mezelf aan de nieuwe trainer te laten zien en mijn kans te grijpen tijdens de voorbereiding en de oefenwedstrijden”, zegt de Deen. Het is echter nog niet duidelijk wie de nieuwe trainer van de Amsterdammers wordt. De verwachting is groot dat Francesco Farioli van OGC Nice volgend seizoen de scepter zwaait bij Ajax.

Rasmussen heeft overigens ook andere opties buiten Ajax, maar wil daar niet op ingaan. “Ik wil niet in een plan B stappen. Ik begin met plan A en ga er 100 procent voor in plaats van al ergens anders in gedachten te zijn”, zegt de aanvaller.

