Derksen ziet ideale kandidaat om Slot op te volgen: ‘Daar liet hij een uitstekende indruk achter’

Johan Derksen denkt dat Dick Schreuder een uitstekende trainer zou zijn voor Feyenoord. De oefenmeester van het Spaanse Castellón behoort tot de opties om de naar Liverpool vertrekkende Arne Slot op te vangen.

“Hij heeft een uitstekende indruk bij PEC achtergelaten”, begint Derksen over Schreuder in Vandaag Inside. “Ik heb in die broer (Alfred Schreuder, red.) ook altijd vertrouwen gehad, al heeft hij dat niet waargemaakt, dat geef ik toe.”

Valentijn Driessen vraagt zich af of Schreuder al klaar is voor een stap naar de top. “Maar dat is PEC. Hij kan toch beter eerst een paar stappen extra maken. Joseph Oosting vinden we niet goed genoeg, maar Dick doet het redelijk bij PEC en wint een paar wedstrijden op het derde niveau van Spanje en die moet trainer van Feyenoord worden.” Schreuder heeft Castellón dit seizoen naar het kampioenschap van het derde niveau van Spanje geleid.

Later in de uitzending haalt Driessen zijn punt over het gebrek aan ervaring van Schreuder weer aan. “Slot liep ook niet over van ervaring”, countert Derksen. “Hij had geloof ik twee jaar AZ gedaan en dat was het.”

