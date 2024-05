VfB Stuttgart speurt na topseizoen rond in Nederland en ziet gewenste spits rondlopen

staat in de belangstelling van VfB Stuttgart, zo weet transferjournalist Matteo Moretto te melden. De Griekse aanvaller van AZ heeft in de Eredivisie een indrukwekkend seizoen achter de rug en dat is bij de Duitse club niet onopgemerkt gebleven.

Pavlidis is in het verleden ook al eens gelinkt aan Stuttgart, maar de belangstelling vanuit het zuiden van Duitsland is er opnieuw. Wat een overstap naar Stuttgart voor Pavlidis aantrekkelijk maakt, is het fantastische seizoen dat de Duitse club achter de rug heeft. Die Schwaben zijn in de Bundesliga op een derde plek geëindigd en dat houdt in dat de club volgend seizoen zal deelnemen aan de Champions League.

Artikel gaat verder onder video

Vermoedelijk moet de Duitse club het in de Champions League zonder topschutter Serhou Guirassy (28 doelpunten) gaan doen, aangezien de spits uit Guinee in de belangstelling staat van verschillende Europese topclubs. Pavlidis lijkt een van de kandidaten te zijn om Guirassy na dit seizoen op te volgen in Stuttgart. Mocht dat daadwerkelijk zo zijn, dan heeft Pavlidis grote schoenen te vullen in het zuiden van Duitsland.

Over de eventuele hoogte van de transfersom wordt geen mededeling gedaan door Moretto, maar AZ zal vermoedelijk de nodige miljoenen willen ontvangen voor de Griek. FootballTransfers schat de marktwaarde van Pavlidis, die nog een contract voor één seizoen heeft, in op 12,8 miljoen euro.