‘Te Kloese gepolst voor terugkeer naar Mexico, momenteel niet aan de orde’

Dennis te Kloese kan mogelijk terugkeren naar Mexico. De algemeen- en technisch directeur van Feyenoord staat op het lijstje bij CD Guadalajara, waar hij eerder werkzaam was als hoofdscout en directeur sport.

Volgens Récord staat huidig sportief directeur van Guadalajara Fernando Hierro op het punt om te vertrekken uit Mexico. De Spanjaard zou in de belangstelling staan van Al-Nassr, de club van Cristiano Ronaldo. De Mexicanen zouden Te Kloese al hebben gevraagd of hij beschikbaar is, maar de voorkeur gaat wel uit naar een langer verblijf van Hierro, die nog tot medio 2027 vastligt.

Of Te Kloese open staat voor een vertrek bij Feyenoord, valt nog te bezien. De bestuurder streek begin 2022 neer in De Kuip als algemeen directeur en nam in de daaropvolgende zomer ook de taken van de functie van technisch directeur op zich. Voor zijn tijd bij Feyenoord was Te Kloese alleen in Mexico en de Verenigde Staten bij verschillende clubs actief geweest als hoofdscout en in verschillende directietaken.

Update 12.24

Te Kloese blijft deze zomer gewoon bij Feyenoord, zo blijkt uit navraag van 1908.nl. "Dat is niet aan de orde", laat hij kort weten. De bestuurder zal zich in Rotterdam dus blijven richten op het binnenhalen van een nieuwe trainer en het zoeken van versterkingen.

