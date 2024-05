‘Ajax-sterkhouder krijgt slecht nieuws en kan deelname aan het EK vergeten’

is niet opgenomen in de voorselectie van Engeland, weet The Athletic. Bondscoach Gareth Southgate maakt de voorselectie van zijn ploeg dinsdagmiddag bekend, maar de middenvelder van Ajax hoeft dus niet te rekenen op een plekje.

Het ontbreken van Henderson in de selectie van Southgate is verrassend te noemen. De Ajacied kwam tot dusver al tot 81 interlands en werd ook nog steeds opgeroepen na zijn overstap van Liverpool naar Al-Ettifaq in Saoedi-Arabië. De Engelsman vertrok bij the Reds om zijn kansen op deelname aan het Europees Kampioenschap te vergroten.

Artikel gaat verder onder video

“Als ik niet speel, kan dat erg moeilijk voor mij zijn”, gaf Henderson destijds aan. “Zeker aangezien Engeland een grote rol speelt in mijn leven. Het Europees Kampioenschap komt eraan. Toen werd Liverpool benaderd door Al-Ettifaq om te kijken of het mogelijk was voor mij om daarheen te gaan.” De middenvelder verliet Saoedi-Arabië alweer na een half seizoen, waarna hij bij Ajax neerstreek.

In Amsterdam kwam de Engelsman door blessureleed maar tot twaalf duels in alle competities. Dat is voor Southgate niet voldoende om hem op te roepen. De laatste keer dat Henderson niet is opgeroepen voor de nationale ploeg, was in juni 2022 voor de Nations League-duels met Italië en Hongarije. Dit seizoen kwam de middenvelder maar in vier interlands binnen de lijnen, waarbij hij tijdens het duel met Australië in oktober werd uitgefloten door het publiek op Wembley.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'UEFA grijpt in: blunder in Bernabéu krijgt verstrekkende gevolgen voor scheidsrechter Marciniak'

De UEFA grijpt in na een fout van scheidsrechter Szymon Marciniak in de Champions League-wedstrijd tussen Bayern München en Real Madrid.