Live voetbal

Vandaag Inside begrijpt niets van 'heiligverklaring' Henderson bij Ajax: 'Overbetaalde stofzuiger'

Vandaag Inside
Foto: © Talpa
1 reactie
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
26 november 2025, 10:07

Het verbaast Johan Derksen en René van der Gijp dat Jordan Henderson bij Ajax zo gemist wordt. De Amsterdammers hopen in de winterse transferperiode alsnog een ervaren opvolger voor de Engelse 'nummer 6' naar de Johan Cruijff ArenA te halen, maar het Vandaag Inside-duo stelt dat Hendersons bijdrage veel te groot wordt gemaakt.

Ajax liet de 35-jarige Henderson, ondanks een doorlopend contract, afgelopen zomer transfervrij terugkeren naar Engeland, waar hij een contract tekende bij Brentford. Sindsdien zijn onder meer Jorthy Mokio, Davy Klaassen, Kian Fitz-Jim, Youri Regeer en James McConnell uitgeprobeerd op Hendersons positie, maar geen van allen wist zich definitief op te werpen als dé nieuwe verdedigende middenvelder van Ajax. Interim-trainer Fred Grim besloot daarom dinsdagavond tegen Benfica (0-2) centrale verdediger Ko Itakura maar eens 'op zes' te proberen.

Artikel gaat verder onder video

Eerder op de dinsdag werd duidelijk dat Ajax in de winterstop afscheid hoopt te nemen van Kenneth Taylor, Fitz-Jim én dat huurling McConnell mogelijk eerder terugkeert naar Liverpool. In plaats van het drietal zou de club, ondanks een beperkt budget, op zoek willen naar een ervaren opvolger voor Henderson, zo meldde het Algemeen Dagblad.

"Weet je wat mij verbaast, René?", vraagt Derksen dinsdagavond in VI aan Van der Gijp. "Nu wordt die Henderson een beetje heilig verklaard. Die was 'zo belangrijk in de kleedkamer' en 'een leider in het veld'. En nu heeft Ajax zo'n nummer zes nodig. Maar het was gewoon een veel te veel geld verdienende stofzuiger! Hij heeft helemaal niets toegevoegd!" Van der Gijp beaamt: "We hebben die jongen toch een jaar lang lange ballen zien geven die niet aankwamen."

Presentator Wilfred Genee stelt dat Henderson het elftal wel bij de hand kon nemen, iets wat hij bij het huidige Ajax juist niemand ziet doen. "Zeker", geeft Van der Gijp hem gelijk. "Maar kijk: haal er dan geen 19-jarige jongen van Liverpool voor terug", verwijst de oud-voetballer naar McConnell - die overigens 21 jaar oud is. "Dan zeg ik jou: die stofzuiger van N.E.C., die is nog beter als wat er nu loopt."

VIDEO - Van der Gijp over pijnlijke Ajax-statistiek: 'Ze hebben er een puinhoop van gemaakt'

➡️ Meer Ajax nieuws

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

  • Black Friday
Lees ook:
Rayane Bounida Mark van Bommel

Van Bommel: ‘Als je Bounida bij PSV neerzet, zegt iedereen: ‘potver, die is echt goed’’

  • Gisteren, 23:40
  • Gisteren, 23:40
Alex Pastoor in het stadion van Ajax

Vandaag Inside streept Alex Pastoor door als kandidaat Ajax: 'Van Basten kon lach niet inhouden'

  • Gisteren, 22:18
  • Gisteren, 22:18
José Mourinho Ajax Benfica

José Mourinho glimlacht om kop boven artikel van Pieter Zwart over hem

  • Gisteren, 22:13
  • Gisteren, 22:13
1 reactie
Reageren
1 reactie
Docker
131 Reacties
9 Dagen lid
269 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heiligverklaring is weer zo enorm overdreven. Henderson was niet altijd even goed, maar had wel spelinzicht en kon zijn medespelers goed sturen en motiveren. Een soort leidersfunctie. Dat heb je nu helemaal niet en dat is ook de reden dat hij gemist wordt. Op het middenveld is er geen leider, net zo min als achterin waar Pasveer weliswaar de verdediging goed kan / kon coachen, maar hij is zelf in feite gewoon te oud om het nog bij te benen. Ajax heeft dringend behoefte aan leiders in het veld en spelers die het verschil kunnen maken, zoals je nu ook ziet bij Bounida. Die jongen is hongerig, heeft goede ideeën en drang naar de goal. Moet aan de andere kant nog veel leren, maar iedereen kan zien dat hij wat in huis heeft.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Docker
131 Reacties
9 Dagen lid
269 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heiligverklaring is weer zo enorm overdreven. Henderson was niet altijd even goed, maar had wel spelinzicht en kon zijn medespelers goed sturen en motiveren. Een soort leidersfunctie. Dat heb je nu helemaal niet en dat is ook de reden dat hij gemist wordt. Op het middenveld is er geen leider, net zo min als achterin waar Pasveer weliswaar de verdediging goed kan / kon coachen, maar hij is zelf in feite gewoon te oud om het nog bij te benen. Ajax heeft dringend behoefte aan leiders in het veld en spelers die het verschil kunnen maken, zoals je nu ook ziet bij Bounida. Die jongen is hongerig, heeft goede ideeën en drang naar de goal. Moet aan de andere kant nog veel leren, maar iedereen kan zien dat hij wat in huis heeft.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Jordan Henderson

Jordan Henderson
Brentford
Team: Brentford
Leeftijd: 35 jaar (17 jun. 1990)
Positie: M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Brentford
12
0
2024/2025
Ajax
28
1
2023/2024
Ajax
9
0
2023/2024
Ettifaq
17
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
NEC
13
11
21
5
Utrecht
13
6
20
6
Ajax
13
4
20
7
Groningen
13
0
20
8
Twente
13
2
17

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel