Het verbaast Johan Derksen en René van der Gijp dat bij Ajax zo gemist wordt. De Amsterdammers hopen in de winterse transferperiode alsnog een ervaren opvolger voor de Engelse 'nummer 6' naar de Johan Cruijff ArenA te halen, maar het Vandaag Inside-duo stelt dat Hendersons bijdrage veel te groot wordt gemaakt.

Ajax liet de 35-jarige Henderson, ondanks een doorlopend contract, afgelopen zomer transfervrij terugkeren naar Engeland, waar hij een contract tekende bij Brentford. Sindsdien zijn onder meer Jorthy Mokio, Davy Klaassen, Kian Fitz-Jim, Youri Regeer en James McConnell uitgeprobeerd op Hendersons positie, maar geen van allen wist zich definitief op te werpen als dé nieuwe verdedigende middenvelder van Ajax. Interim-trainer Fred Grim besloot daarom dinsdagavond tegen Benfica (0-2) centrale verdediger Ko Itakura maar eens 'op zes' te proberen.

Eerder op de dinsdag werd duidelijk dat Ajax in de winterstop afscheid hoopt te nemen van Kenneth Taylor, Fitz-Jim én dat huurling McConnell mogelijk eerder terugkeert naar Liverpool. In plaats van het drietal zou de club, ondanks een beperkt budget, op zoek willen naar een ervaren opvolger voor Henderson, zo meldde het Algemeen Dagblad.

"Weet je wat mij verbaast, René?", vraagt Derksen dinsdagavond in VI aan Van der Gijp. "Nu wordt die Henderson een beetje heilig verklaard. Die was 'zo belangrijk in de kleedkamer' en 'een leider in het veld'. En nu heeft Ajax zo'n nummer zes nodig. Maar het was gewoon een veel te veel geld verdienende stofzuiger! Hij heeft helemaal niets toegevoegd!" Van der Gijp beaamt: "We hebben die jongen toch een jaar lang lange ballen zien geven die niet aankwamen."

Presentator Wilfred Genee stelt dat Henderson het elftal wel bij de hand kon nemen, iets wat hij bij het huidige Ajax juist niemand ziet doen. "Zeker", geeft Van der Gijp hem gelijk. "Maar kijk: haal er dan geen 19-jarige jongen van Liverpool voor terug", verwijst de oud-voetballer naar McConnell - die overigens 21 jaar oud is. "Dan zeg ik jou: die stofzuiger van N.E.C., die is nog beter als wat er nu loopt."

