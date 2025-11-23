Live voetbal 1

Vink tipt NEC-uitblinker Nejasmic bij Ajax: 'Zouden ze in Amsterdam een moord voor doen'

De spelers van NEC vieren de 2-4 zege op Feyenoord
23 november 2025, 20:33

Darko Nejasmic wordt zondagavond getipt als mogelijke versterking voor Ajax. De 26-jarige Kroaat speelde namens N.E.C. een puike partij in De Kuip, waar Feyenoord op een 2-4 nederlaag werd getrakteerd. Marciano Vink is groot fan van 'patron' Nejasmic en vraagt zich af waarom de Amsterdammers hem niet gescout hebben.

N.E.C. pikte Nejasmic afgelopen zomer vlak voor het sluiten van de transfermarkt transfervrij op bij Sharjah FC uit de Verenigde Arabische Emiraten. Zondag stond de Kroaat voor de zesde keer dit seizoen aan de aftrap van een Eredivisiewedstrijd en speelde hij een prima wedstrijd tegen Feyenoord, zo zag ook Vink.

"Die speelt natuurlijk echt fantastisch", zegt de oud-international in Dit was het Weekend op ESPN. "Ze hebben hem transfervrij opgepikt, ik begrijp niet dat ze in Amsterdam niet zo kunnen scouten dat ze dit soort spelers kunnen oppikken", aldus Vink. Kenneth Perez zegt lachend dat hij dat wel 'te makkelijk' gezegd vindt, maar Vink houdt vol: "Nee, zo simpel is het. Als N.E.C. die weg kan halen..."

"Hij was óveral", vervolgt Vink. "En als hij volle bak druk krijgt, raakt hij niet in paniek. Niet een bal over je hoofd roeien Ik vind het echt grote klasse, als je achter de druk-linie van Feyenoord nog een vrije man weet te vinden", zegt de oud-voetballer terwijl een pass van Nejasmic wordt vertoond. "Sinds de wedstrijd tegen AZ, toen was hij de heer en meester op het middenveld. AZ heeft echt een gerenommeerd middenveld, maar hij was echt de patron."

"Bij N.E.C. is hij echt op zijn plek. Hij heeft bizar goede cijfers. In dat team moet je op alle posities heel comfortabel aan de bal zijn. Kijk: hij heeft vaak een groot eiland om zich heen zonder N.E.C.-speler, hij moet het juiste gevoel hebben voor wanner hij moet instappen of wegblijven. Er zijn maar een paar spelers in Nederland, in de Eredivisie, die dat zó kunnen. Joris van Overeem is er ook eentje, dat zijn spelers waar ze in Amsterdam een moord voor doen", aldus Vink.

Vrij Dag
221 Reacties
553 Dagen lid
294 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

niet alleen deze speler. masr ook Ouasha die rechterspits En beide japanners. Trouwens bij Heerenveen speelt iop rechts iemand met zoveel gevoel in zijn linkerbeen om van te smullen.

CG
2.692 Reacties
853 Dagen lid
13.385 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Vrij Dag Inderdaad. Maar Ajax zal daarna nóg eens vier goede spelers moeten halen. Het is echt een slangekuil bij Ajax, echt vreselijk !!

Docker
94 Reacties
6 Dagen lid
200 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ja heel leuk dit soort tips van de buitenstaanders, maar namen roepen is nog altijd een stuk makkelijker dan daadwerkelijk spelers naar Amsterdam halen. Vandaar mijn tegentip: stop ermee. Het is zinloos. Bovendien denk ik dat men bij Ajax echt wel kijkt naar spelers en mogelijkheden, maar het is allemaal niet zo maar gerealiseerd.

SWVoetbal
56 Reacties
163 Dagen lid
104 Likes
SWVoetbal
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Op dit moment blinkt Ajax alleen uit in het halen van compleet ongeschikte spelers. Wat er de afgelopen transfer periode is gehaald... Om te huilen. In de huidige Ere Divisie lopen zomaar (minimaal) een half dozijn spelers rond, die stuk voor stuk vele malen beter zijn dan wat er nu rond loopt. Maar néé.... ze moeten persé uit het buitenland komen, lijkt het wel. Pffff.... wat een ongelooflijk beroerde scouting, allemaal weggegooid geld !

De kikker
258 Reacties
955 Dagen lid
364 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Je hoeft inmiddels niet zo heel goed te spelen om een meerwaarde te zijn bij Ajax..

Feyenoord - NEC

Feyenoord
2 - 4
N.E.C.
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Darko Nejasmic

Darko Nejasmic
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 26 jaar (25 jan. 1999)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
9
0
2024/2025
Sharjah
14
0
2024/2025
Osijek
4
0
2023/2024
Osijek
36
3

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
13
17
28
3
AZ
13
5
24
4
NEC
13
11
21
5
Utrecht
13
6
20
6
Ajax
13
4
20

Complete Stand

