wordt zondagavond getipt als mogelijke versterking voor Ajax. De 26-jarige Kroaat speelde namens N.E.C. een puike partij in De Kuip, waar Feyenoord op een 2-4 nederlaag werd getrakteerd. Marciano Vink is groot fan van 'patron' Nejasmic en vraagt zich af waarom de Amsterdammers hem niet gescout hebben.

N.E.C. pikte Nejasmic afgelopen zomer vlak voor het sluiten van de transfermarkt transfervrij op bij Sharjah FC uit de Verenigde Arabische Emiraten. Zondag stond de Kroaat voor de zesde keer dit seizoen aan de aftrap van een Eredivisiewedstrijd en speelde hij een prima wedstrijd tegen Feyenoord, zo zag ook Vink.

"Die speelt natuurlijk echt fantastisch", zegt de oud-international in Dit was het Weekend op ESPN. "Ze hebben hem transfervrij opgepikt, ik begrijp niet dat ze in Amsterdam niet zo kunnen scouten dat ze dit soort spelers kunnen oppikken", aldus Vink. Kenneth Perez zegt lachend dat hij dat wel 'te makkelijk' gezegd vindt, maar Vink houdt vol: "Nee, zo simpel is het. Als N.E.C. die weg kan halen..."

"Hij was óveral", vervolgt Vink. "En als hij volle bak druk krijgt, raakt hij niet in paniek. Niet een bal over je hoofd roeien Ik vind het echt grote klasse, als je achter de druk-linie van Feyenoord nog een vrije man weet te vinden", zegt de oud-voetballer terwijl een pass van Nejasmic wordt vertoond. "Sinds de wedstrijd tegen AZ, toen was hij de heer en meester op het middenveld. AZ heeft echt een gerenommeerd middenveld, maar hij was echt de patron."

"Bij N.E.C. is hij echt op zijn plek. Hij heeft bizar goede cijfers. In dat team moet je op alle posities heel comfortabel aan de bal zijn. Kijk: hij heeft vaak een groot eiland om zich heen zonder N.E.C.-speler, hij moet het juiste gevoel hebben voor wanner hij moet instappen of wegblijven. Er zijn maar een paar spelers in Nederland, in de Eredivisie, die dat zó kunnen. Joris van Overeem is er ook eentje, dat zijn spelers waar ze in Amsterdam een moord voor doen", aldus Vink.