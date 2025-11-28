Ajax-watcher Tim van Duijn heeft een update gegeven over de aanstaande transferperiode. Volgens de journalist staat FC Utrecht-linksback Souffian El Karouani op het lijstje van Ajax, maar moet Owen Wijndal eerst verkocht worden.
“Ik denk dat ze ook de huurmarkt een beetje gaan bekijken. Een speler als El Karouani staat op een lijstje, maar dat is een longlist. Ze gaan sowieso geen linksback halen als Wijndal er nog is. Hij wil zelf ook niet weg", weet Van Duijn te melden in de Kale & Kokkie-podcast van AT5. "De prioriteit ligt bij een zes en pas daarna komen de andere posities. Of dat kopen of huren is, dat weet ik niet.”
De nummer zes-positie had Ajax eigenlijk afgelopen zomer al goed willen invullen: “Ze wilden Henderson eigenlijk één-op-één vervangen met iemand. Edson Álvarez was daar de topkandidaat voor. Dat ging niet door en uiteindelijk zijn ze nog bezig geweest met enkele ervaren spelers. Julian Weigl was in beeld", zegt Van Duijn.
Toch kwam de ervaren middenvelder niet naar Amsterdam: “De meningen in de staf waren te verdeeld en daarom kwam Weigl niet. Uiteindelijk is McConnell gekomen, waarvan ik nog steeds niet begrijp waarom ze hem gehaald hebben. De kans bestaat dat hij in de winter gewoon weer teruggaat naar Liverpool, want ze willen een zes halen.”
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.