Ajax haalt geen nieuwe linksback zolang Wijndal blijft: 'Hij wil zelf niet weg'

Ajax-speler Owen Wijndal
Foto: © Imago
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
28 november 2025, 22:14

Ajax-watcher Tim van Duijn heeft een update gegeven over de aanstaande transferperiode. Volgens de journalist staat FC Utrecht-linksback Souffian El Karouani op het lijstje van Ajax, maar moet Owen Wijndal eerst verkocht worden.

“Ik denk dat ze ook de huurmarkt een beetje gaan bekijken. Een speler als El Karouani staat op een lijstje, maar dat is een longlist. Ze gaan sowieso geen linksback halen als Wijndal er nog is. Hij wil zelf ook niet weg", weet Van Duijn te melden in de Kale & Kokkie-podcast van AT5. "De prioriteit ligt bij een zes en pas daarna komen de andere posities. Of dat kopen of huren is, dat weet ik niet.”

De nummer zes-positie had Ajax eigenlijk afgelopen zomer al goed willen invullen: “Ze wilden Henderson eigenlijk één-op-één vervangen met iemand. Edson Álvarez was daar de topkandidaat voor. Dat ging niet door en uiteindelijk zijn ze nog bezig geweest met enkele ervaren spelers. Julian Weigl was in beeld", zegt Van Duijn.

Toch kwam de ervaren middenvelder niet naar Amsterdam: “De meningen in de staf waren te verdeeld en daarom kwam Weigl niet. Uiteindelijk is McConnell gekomen, waarvan ik nog steeds niet begrijp waarom ze hem gehaald hebben. De kans bestaat dat hij in de winter gewoon weer teruggaat naar Liverpool, want ze willen een zes halen.”

Moet Ajax Souffian El Karouani naar Amsterdam halen?

137 stemmen

Ajax - Benfica

Ajax
0 - 1
Benfica
Gespeeld op 15 mrt. 2022
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2021/2022

Meer info

Souffian El Karouani

Souffian El Karouani
FC Utrecht
Team: Utrecht
Leeftijd: 25 jaar (19 okt. 2000)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Utrecht
13
2
2024/2025
Utrecht
34
2
2023/2024
Utrecht
31
0
2022/2023
NEC
33
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
NEC
13
11
21
5
Utrecht
13
6
20
6
Ajax
13
4
20
7
Groningen
13
0
20
8
Twente
13
2
17

Complete Stand

