De Mos ziet Ajax en Feyenoord niet voor ‘trainerstalent’ gaan: ‘Ik had hem ook ergens verwacht'

Aad de Mos had verwacht dat Ajax of Feyenoord zich in de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer zou melden bij Dick Schreuder. De broer van Alfred Schreuder promoveerde vorig jaar met PEC Zwolle naar de Eredivisie, vertrok vervolgens naar CD Castellón en kroonde zich met die club tot kampioen op het derde niveau van Spanje. De Mos denkt dat de naam Schreuder niet in het voordeel werkt van de 52-jarige oefenmeester.

John van ’t Schip staat zondag in de uitwedstrijd tegen Vitesse voor het laatst langs de lijn als interim-hoofdtrainer van Ajax, terwijl het laatste competitieduel van Feyenoord met Excelsior vooral in het teken staat van het afscheid van Arne Slot. De succestrainer maakt na dit seizoen de overstap naar Liverpool. Feyenoord wordt inmiddels al een paar weken met een aantal namen in verband gebracht. Ook de naam van Schreuder passeerde de revue, maar hij is geen serieuze kandidaat om met ingang van volgend seizoen in De Kuip te bank te zitten.

Artikel gaat verder onder video

Ajax heeft eveneens geen poging gedaan om Schreuder terug te halen naar Nederland. “Ik had Schreuder ook ergens verwacht. Hij heeft een goede rugzak bij de amateurs, hij werd kampioen met Katwijk. Bij PEC Zwolle heeft hij het aanvallend gedaan op een manier die niemand kende”, zo zegt De Mos in de podcast De Eerste de Beste. Schreuder loodste PEC Zwolle binnen een jaar terug naar de Eredivisie en kwam zodoende bij CD Castellón in beeld. De Spaanse derdeklasser haalde Schreuder naar Zuid-Europa en die keuze heeft goed uitgepakt, want de club speelt volgend seizoen een niveau hoger. “Nu zit hij bij Castellón, waar het in de derde divisie van Spanje en met nieuwe spelers toch moeilijk is. Daar is hij ook direct kampioen geworden. Je moet het maar doen, hè”, aldus De Mos.

De voormalig trainer is lovend over Schreuder, maar ziet één nadeel voor de 52-jarige Barnevelder. “Als je Schreuder heet, dan word je in Nederland geassocieerd met je broer (Alfred, red.). Ik vind het een groter trainerstalent dan zijn broer”, stelt De Mos. Alfred Schreuder werd medio 2022 door Ajax aangesteld als opvolger van Erik ten Hag. Schreuder, die eerder als assistent van diezelfde Ten Hag werkzaam was in Amsterdam, beleefde een goede start maar slaagde er niet in die een passend vervolg te geven. Ajax zette hem eind januari vorig jaar op straat. De Amsterdammers lijken nu voor OGC Nice-coach Francesco Farioli te gaan als nieuwe hoofdtrainer. “Ik heb zijn wedstrijd tegen Paris Saint-Germain proberen te analyseren. En het beviel me wel, hoe hij met zijn team speelde”, zegt De Mos.

Volgens De Mos zit er in de werkwijze van Farioli ‘iets anders dan we gewend zijn’. “Ik hou wel van nieuwe dingen. Hij is nog jong, pas 35. Dat is een goede leeftijd. Ik ben ook bij Ajax begonnen toen ik 33 was, had ook geen naam en heb het aardig gedaan”, zo klinkt het. Volgens Mike Verweij zijn Ajax en Farioli op hoofdlijnen akkoord over een samenwerking, maar de club zelf reageerde dat het nog niet zover is.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kees van Wonderen onthult: 'Ik werd gebeld door Arne Slot, hij wilde hem meenemen naar Feyenoord'

Kees van Wonderen bevestigt dat Arne Slot interesse had om een van zijn voormalige pupillen naar Feyenoord te halen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Derksen: 'Te gek voor woorden als hij de nieuwe trainer van Ajax wordt'

Johan Derksen noemt het in Vandaag Inside 'te gek voor woorden' dat de Italiaan Francesco Farioli mogelijk de nieuwe trainer van Ajax wordt.