Van der Vaart ziet één Duitser uit de toon vallen: 'Had zijn schoenen verkeerd om aan'

Rafael van der Vaart is onder de indruk van het spel van Duitsland, dat vrijdagavond met een 5-1 zege op Schotland uitstekend begon aan het Europees Kampioenschap in eigen land. De oud-middenvelder toont zich vooral lovend over , die op schitterende wijze voor de 2-0 tekende. Aan de andere kant zag Van der Vaart óók een Duitse invaller die 'zijn schoenen verkeerd om aan had'.

De aanvallende middenvelder van Bayern München was bij tijd en wijle ongrijpbaar voor zijn Schotse bewakers en bekroonde een heerlijke wedstrijd in de negentiende minuut. Na terugleggen van Kai Havertz roste Musiala de bal hard en hoog tegen de touwen, buiten bereik van de Schotse doelman Angus Gunn. Na de 2-0 liep Die Mannschaft vervolgens gemakkelijk uit tot een eclatante 5-1 zege.

Van der Vaart betitelt het optreden van de 21-jarige Musiala in de nabeschouwing bij de NOS als 'buitenaards'. "Hij is echt, hoe moet je dat zeggen, niet te houden ofzo. Het ziet er zó makkelijk uit. Hij heeft snelheid, maar altijd controle. Je ziet ook: die verdedigers hebben heel veel angst, want hij loopt je zo voorbij alsof je er niet staat." Toch begon Musiala ronduit slecht aan het duel met de Schotten, zag Van der Vaart: "Maar toen maakte hij die goal, en toen was het een en al smullen".

Voorafgaand aan de wedstrijd sprak de oud-speler van onder meer Ajax, Real Madrid en Tottenham Hotspur overigens uit dat hij het jammer vond dat Leroy Sané niet aan de aftrap verscheen. De ploeggenoot van Musiala bij Bayern mocht in de tweede helft nog wel invallen, maar kon Van der Vaart deze keer niet helemaal niet bekoren: "Die had z'n schoenen verkeerd om aan. Hij vindt zichzelf natuurlijk ook héél goed. Ik vond dat hij een ontevreden indruk maakte, hij kwam er een beetje in van 'Nou, moet dat nou?'. Ik denk dat dat ook een beetje zijn karakter is. Ik ken hem niet, maar zo komt hij op mij over. Een beetje nonchalant, en dan een hele slechte invalbeurt", concludeert Van der Vaart.

