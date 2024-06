Duitsland heeft geen kind aan Schotland en boekt eenvoudige zege in openingsduel EK

Duitsland is het EK goed begonnen. Het gastland was veel beter dan Schotland en won uiteindelijk met 5-1. Vijf verschillende doelpuntenmakers zorgden voor een heerlijke wedstrijd met grote score aan Duitse zijde, waar de enige goal aan Schotse kant leverde met een eigen doelpunt.

Het EK is begonnen met spektakel. De Schotse ploeg was nog aan het bijkomen van de openingsceremonie toen de Duitsland begon met een voetbalshow. In de eerste tien minuten stond Schotland al met de rug tegen de muur. Het Duitse team had zo’n beetje al het balbezit. Dat vertaalde zich nog binnen die tien minuten in de 1-0 die binnengeschoten werd door Florian Wirtz. Op aangeven van Joshua Kimmich duwde de jonge middenvelder de bal laag in de linkerhoek, nadat de doelman en de paal de bal ook raakten.

Geen tien minuten na het eerste doelpunt was het alweer 2-0. De verdediging van Schotland gaf Kai Havertz alle tijd en ruimte op korte afstand van het doel, maar hij legde af op Jamal Musiala. Die schoot hard en hoog tegen de touwen.

Vlak voor rust ontstond er enorme chaos in het Schotse strafschopgebied na een voorzet van Kimmich. Tot driemaal toe dacht de verdediging de bal succesvol weg te hebben gewerkt, maar naderhand moest scheidsrechter Clément Turpin toch in hun nadeel fluiten. De VAR wees de scheids op een overtreding van Ryan Porteous met gestrekt been op Ilkay Gündogan. Het werd dus niet alleen een penalty voor Duitsland, maar ook rood voor Schotland. Kai Havertz schoot de penalty, weliswaar met een flinke vertraging in zijn aanloop, binnen.

De Schotse bondscoach Steve Clarke had bedacht verdedigend te gaan spelen tegen Duitsland, maar liep bij rust al tegen een 3-0 achterstand aan. Na de rust kreeg Schotland al gauw een vrije trap, net buiten de zestien van Duitsland. Met de nieuwe helft leek er frisse moed in te zitten, om te delen met de vele meegereisde supporters, maar nadat deze vrije trap op niets uitliep, kreeg Schotland nauwelijks mogelijkheden meer. Duitsland was dominant en maakte door middel van invaller Niclas Füllkrug de 4-0. Hij schoot de bal na een actie van Musiala keihard in de kruising van dichtbij.

De supersub dacht een tweede keer te scoren in de 76e minuut, maar hij bleek buitenspel te hebben gestaan. Om een echte smet op de wedstrijd te geven voor de ploeg van Julian Nagelsmann, scoorde Schotland ook nog eens geheel toevallig de 4-1, via het hoofd van Rüdiger. De Duitse verdediger kreeg het eigen doelpunt op zijn naam, nadat Scott McKenna de bal tegen via zijn hoofd in het doel werkte.

In de allerlaatste minuut scoorde Emre Can toch de vijfde voor Duitsland. De invaller zat in eerste instantie niet bij de selectie, maar zal maar wat blij zijn met zijn afgebroken vakantie na zijn EK-doelpunt.

Duitsland begint dus goed aan het EK in eigen land, met een ruime overwinning. De volgende wedstrijden in deze groep A zijn Duitsland - Hongarije en Schotland - Zwitserland op 19 juni.