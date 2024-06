Duitse media lyrisch na galavoorstelling tegen Schotland: 'Renaissance van de grote voetbalnatie'

De media in Duitsland komen superlatieven tekort voor Die Mannschaft, die in de openingswedstrijd van het Europees Kampioenschap in eigen land geen spaan heel lieten van Schotland. Na de 5-1 zege in München zijn de matige resultaten uit de voorbereiding helemaal vergeten en heerst alom optimisme over het vervolg van het toernooi.

BILD spreekt in het verslag van de wedstrijd van niets minder dan 'de renaissance van de grote voetbalnatie Duitsland'. "Voor het eerst sinds het EK van 2016 won de nationale ploeg een openingswedstrijd op een groot toernooi", stipt de krant aan. De manier waarop de zege tot stand kwam kan vooral bekoren: "Harmonie op én naast het veld - een ideale start van het toernooi in eigen land!", jubelt BILD.

Hoofdredacteur Oliver Hartmann van Kicker spreekt in zijn commentaar van een 'demonstratie'. "Overtuigender had de eerste stap in het toernooi nauwelijks kunnen zijn", looft de journalist de klinkende zege. De Schotten werden 'overweldigd', zag Hartmann, die wel aanstipt dat de tegenstander niet bepaald in topvorm afreisde naar Duitsland. "Tegen Hongarije wacht woensdag in Stuttgart een veel moeilijkere opgave. Maar: Nagelsmann en zijn team lijken er klaar voor."

De Frankfurter Allgemeine zag Die Mannschaft een 'magische start' van het toernooi beleven. Er wordt alvast voorzichtig een parallel getrokken met het vorige eindtoernooi op eigen bodem - het WK van 2006. Daar maakte een frisse Duitse ploeg onder leiding van bondscoach Jürgen Klinsmann grote indruk en werd uiteindelijk het brons veroverd. Destijds tekende Philipp Lahm in de openingswedstrijd tegen Costa Rica (4-2 winst) al na zes minuten voor de eerste goal. "Deze keer duurde het vier minuten langer dan in die sprookjeszomer, maar wat zich daarna ontwikkelde was een eigen, nóg beter verhaal", leest het.

Meester van het Duitse spel

De krant pikt speciaal Toni Kroos eruit. De middenvelder, bezig aan zijn laatste weken als profvoetballer, speelde een 'soevereine' wedstrijd, schrijft verslaggever Christian Kamp. "Hij was de meester van het Duitse spel, zijn passes waren vaak niet spectaculair maar werden gespeeld met een bijna ongehoorde precisie en soms met zó'n intelligentie dat de Schotse verdediging langzaam maar zeker uiteenviel."

