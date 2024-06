Noa Vahle is nog niet van Brobbey af: ‘Ik moet het er nog even met haar over hebben’

Noa Vahle weet zich ook in de aanloop naar het Europees Kampioenschap te onderscheiden. Zo kreeg ze Georginio Wijnaldum donderdag met haar eerste vraag meteen aan het lachen en confronteerde ze onlangs met zijn opvallende schoenkeuze. De aanvaller van Ajax en het Nederlands elftal riep rond op Crocs. Brobbey wil het er nog even met Vahle over hebben dat ze zijn schoenen op televisie liet zien.

Het Nederlands elftal heeft er in de aanloop naar de start van het EK in Duitsland vrijwel alles aan gedaan om het land enthousiast te krijgen voor het toernooi. De formatie van bondscoach Ronald Koeman boekte bijvoorbeeld vorige week donderdag een 4-0 oefenzege op Canada. Twee dagen later verschenen Koeman en een aantal van zijn internationals bij Hélène Hendriks aan tafel voor een speciale aflevering van De Oranjezomer: Wij houden van Oranje. Daarin maakte ook Brobbey zijn opwachting.

Zoals wel vaker kreeg Brobbey de mensen om hem heen én de kijker thuis aan het lachen. Zo vertelde hij dat hij voor het toernooi in Duitsland tientallen onderbroeken heeft meegenomen. Mooier nog was de confrontatie van Vahle met de opvallende schoenkeuze van Brobbey. “Wat jij nu draagt, dat vind jij toch eigenlijk het lekkerst? Het meest chill, trainingspakje aan”, was de verslaggeefster in eerste instantie nog ‘mild’ voor Brobbey. “Altijd! Als je zag hoe ik hier aankwam. Ook in mijn trainingspakje en mijn Crocsies”, reageerde de international luchtig.

Maar over zijn schoenen was Vahle een stuk minder te spreken. “Daar wil ik het eigenlijk wel even over hebben… Die schoenen… Wat is dat?!”, zo klonk het. Brobbey komt er in gesprek met De Telegraaf op terug. Op de vraag wie van de huidige selectie van het Nederlands elftal zich het beste kleedt, weet Brobbey dat hij moeilijk zichzelf kan noemen. “Ik kan hier helaas niet Brobbey zeggen, want ik loop het liefst in een trainingspak en kwam in Zeist aan op Crocs. Ik moet het er nog even met Noa Vahle over hebben dat ze dat op tv vertelde”, lacht de aanvaller, die uiteindelijk Memphis Depay maar noemt als best geklede speler van Oranje. “De stijl van Memphis is wél heel goed. Nee, nee, hij laat zich door niemand adviseren, heeft geen stylist. Hij doet alles zelf.”

Brian Brobbey in z'n nopjes met zijn Crocs: 'Ze lopen heel lekker!' 😂👟#wijhoudenvanoranje pic.twitter.com/ulPu7UvoOa — Vandaag Inside (@vandaaginside) June 10, 2024

