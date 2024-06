Johan Derksen heeft geen vertrouwen in Oranje en brandt selectie volledig af

Johan Derksen is niet overtuigd van de kwaliteit van de spelers van Oranje. Volgens de oud-voetballer bestaat het Nederlands elftal grotendeels uit middelmaat en zal de ploeg van Ronald Koeman geen hoge ogen gaan gooien op het EK.

“Ons team staat toch bol van de doorsnee voetballers”, begint Derksen bij Vandaag Inside Oranje. “Ik vind dat we een jonge, onervaren keeper (Bart Verbruggen, red.) hebben die bij Brighton nog nooit heeft kunnen overtuigen. Verder vind ik dat we heel veel spelers hebben van buitenlandse clubs die daar of mislukt zijn, of die daar geen vaste plaats hebben.”

Artikel gaat verder onder video

“We hebben niet één echte vedette die er bovenuit steekt”, gaat hij verder. René van der Gijp noemt de naam van Virgil van Dijk, maar daar gaat Derksen niet in mee. “Die vind ik ook op zijn retour. We hebben twee routiniers, Wijnaldum en Blind, die niks meer toevoegen. En als de spits, Memphis, niet scoort, dan komt Brobbey of Wout Weghorst erin. Dat is een teken dat de coach het niet meer weet.”

Vervolgens beginnen Wilfred Genee en Van der Gijp te lachen. “Zullen we gewoon niet gaan?”, vraagt laatstgenoemde schaterend. Derksen geeft vervolgens wel aan dat hij het beste met Oranje voor heeft. “Ik hoop dat ze Europees kampioen worden, want dat is goed voor de sfeer in dit land”, besluit hij.

