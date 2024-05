Britse pers terughoudend maar benieuwd naar Slot: ‘Ervoor zorgen dat hij geen nieuwe Moyes wordt’

Arne Slot mag zichzelf nu officieel trainer van Liverpool noemen. Volgens de Britse media zou de oefenmeester zomaar een groot succes kunnen worden in de Premier League, maar ze zijn voorlopig wel terughoudend.

The Guardian ziet dat Slot een erg onervaren trainer is, misschien wel een van de meest onervaren deze eeuw bij een grote Engelse club. “Slot heeft geen ervaring als speler of trainer bij een club van dit niveau. Hij heeft pas 242 professionele wedstrijden voor de groep gestaan, waarmee hij waarschijnlijk de minst gekwalificeerde trainer is die deze eeuw door een Engelse topclub is aangesteld.” Toch ziet de krant ook dat hij in een vergelijkbare situatie binnenkwam bij Feyenoord. “Hij heeft een club overgenomen die in wanorde verkeerde, waar een enorm ervaren manager (Dick Advocaat) vertrok, sterspelers onderweg naar de uitgang waren en hij bijna meteen een jong en vitaal ogend team samenstelde. Dat zal ook het bestuur van Liverpool niet zijn ontgaan.”

Volgens The Daily Mail moeten Liverpool en Slot uitkijken dat er geen sprake is van een David Moyes-scenario. De Schot nam bij Manchester United het stokje over van Sir Alex Ferguson, maar was weinig succesvol op Old Trafford. “Toen Jürgen Klopp Anfield op zondag verraste door een liedje voor Arne Slot op de melodie van Live is Life van Opus in te zetten, konden de gedachten alleen maar teruggaan naar 2013 en Sir Alex Fergusons laatste woorden aan Old Trafford. ‘Het belangrijkste is dat de fans nu achter de nieuwe trainer gaat staan’ zei hij voor zijn pensioen. Kijk hoe dat uitpakte. Het enige liedje dat voor hem werd gezongen, kwam van Manchester City-fans. ‘David Moyes is een voetbalgenie’, zongen zij spottend.

De BBC weet dat er bij Liverpool een enorme uitdaging wacht op Slot, daar absolute sterren Mohamed Salah, Virgil van Dijk en Trent Alexander-Arnold nog maar een contract voor een jaar hebben. “Waar aanvoerder Van Dijk heeft aangegeven dat hij deel wil uitmaken van de transitie van de club na het vertrek van Klopp, valt het nog te bezien of Salah zijn carrière gaat beëindigen op Anfield. Liverpool zal niet willen dat de Egyptenaar gratis de deur uitloopt, maar er zouden nog geen gesprekken gaande zijn tussen de club en speler over een nieuw contract.” Naast de oudgedienden beginnen er ook jonge talenten op de deur te kloppen. “Met Jarell Quansah, 21, Conor Bradley, twintig, en een negentienjarige Stefan Bajcetic en anderen zal Slot enthousiast zijn over de jonge talenten die zij tot zijn beschikking heeft.”

