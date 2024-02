Positie Cillessen zorgt voor opschudding: 'We zijn geen amateurvereniging'

Met (34) op doel is N.E.C. inmiddels zeven Eredivisiewedstrijden op rij ongeslagen. Dinsdagavond spelen de Nijmegenaren in de kwartfinale van de KNVB Beker tegen ADO Den Haag; in het bekertoernooi krijgt tweede doelman tot op heden de kans van trainer Rogier Meijer. Niet alle supporters van de club kunnen zich daar echter in vinden.

Met de 21-jarige sluitpost op doel rekende de club in de voorgaande bekerrondes af met achtereenvolgens Roda JC (5-3), GVVV (6-1) en Go Ahead Eagles (2-1). Door een blessure van Cillessen verdedigde Roefs daarnaast eerder dit seizoen vier keer het NEC-doel in de Eredivisie; trainer Meijer baarde opzien door de jonge keeper in eerste instantie te laten staan toen zijn ervaren concurrent hersteld was, maar besloot uiteindelijk om Cillessen zijn plek terug te geven.

Artikel gaat verder onder video

Tot op heden vormt het bekertoernooi daarop dus de uitzondering. NEC-clubwatcher Jeroen Bijma (De Gelderlander) schrijft maandag op X dat Roefs naar verwachting ook tegen ADO de voorkeur zal gaan krijgen. De supporters van NEC zijn daar niet onverdeeld blij mee: "In deze fase van het toernooi je tweede doelman opstellen terwijl me met drie keer winnen de groepsfase van de Europa League speelt, snap ik echt niet. Daarbij gaat het om heel veel geld", schrijft een fan in reactie op de tweet van Bijma.

Onder de reactie ontspint zich een discussie, waarin een parallel wordt getrokken met de situatie bij Fortuna Sittard. "Luuk Koopmans is onze bekerkeeper", schrijft een supporter van de Limburgers, die donderdag hun kwartfinale van het bekertoernooi spelen in de Euroborg tegen FC Groningen. "Maar nu de finale in zicht komt, snap ik het als Danny Buijs voor Michael Verrips kiest." De NEC-fan reageert weer: "Ik vind sowieso dat de beste moet spelen", luidt zijn conclusie. "We zijn geen amateurvereniging."

De wedstrijd tussen NEC en ADO Den Haag begint om 20.00 uur en is te zien op ESPN.