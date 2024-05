Doelpunt van de week? Marseille-verdediger die Ajax pijn deed schiet op heerlijke wijze binnen

De ontmoeting tussen Olympique Marseille en Atalanta Bergamo in de halve finales van de Europa League stelt vooralsnog zeker niet teleur. De Italianen openden al vroeg de score in Frankrijk, maar konden niet heel lang genieten van hun voorsprong. schoot de thuisploeg op heerlijke wijze langszij. Het is zeker niet de eerste Europese treffer van Mbemba in het huidige seizoen. De verdediger was in de groepsfase nog trefzeker tegen Ajax. De Amsterdammers gingen op bezoek in Marseille met 4-3 onderuit.

🇪🇺 Goal: Chancel Mbemba | Marseille 1-1 Atalantapic.twitter.com/p0OZikcJ89 — FootColic ⚽️ (@FootColic) May 2, 2024

