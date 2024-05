SC Heerenveen pakt uit met schitterende aankondiging: Van Persie terug in de Eredivisie

Het hing de voorbije weken al in de lucht en is nu definitief: Robin van Persie is met ingang van volgend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van sc Heerenveen. De voormalig doelpuntenmachine van onder meer Feyenoord, Arsenal en Manchester United is in Friesland de opvolger van Kees van Wonderen en heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor twee seizoenen. Het wordt voor Van Persie zijn eerste klus op het hoogste niveau. Hij was dit seizoen hoofdtrainer van Feyenoord Onder 18.

Sc Heerenveen stelde Van Wonderen na het seizoen 2021/22 aan als nieuwe hoofdtrainer, maar bracht nog geen twee jaar later naar buiten dat hij alweer gaat vertrekken. De Friezen meldden begin maart dat Van Wonderen na dit seizoen vertrekt als hoofdtrainer. Na de achtste plaats in het afgelopen seizoen vindt sc Heerenveen zich momenteel terug op de tiende plek. De resultaten zijn er sinds het nieuws over het vertrek van Van Wonderen niet beter op geworden. In de tussentijd hield de zoektocht naar een opvolger de gemoederen flink bezig.

Maurice Steijn leek in eerste instantie de belangrijkste kandidaat om met ingang van volgend seizoen aan de slag te gaan in het Abe Lenstra Stadion. Ook de naam van Rick Kruys viel. Maar de keuze is dus gevallen op Van Persie. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal stond dit seizoen als eindverantwoordelijke voor de groep bij de Onder 18 van Feyenoord. In Rotterdam-Zuid was men zeer te spreken over het werk van de voormalig aanvaller, die echter een klus als hoofdtrainer ambieerde. Bij Feyenoord ging ‘m dat (nog) niet worden, waardoor sc Heerenveen een interessante optie was.

Van Persie heeft in Friesland zijn krabbel gezet onder een contract voor twee seizoenen en kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging. “Het trainersvak is veelomvattend en uitdagend, en ik beoefen het met veel passie en plezier. Ik wil graag mijn ontwikkeling voortzetten en de rol van hoofdtrainer sluit perfect aan bij dat streven. Ik ben dan ook verheugd met de kans die sc Heerenveen mij biedt”, zo klinkt het op de clubsite. Van Persie noemt zijn nieuwe werkgever een ‘hele mooie Eredivisieclub met een rijke traditie en trouwe achterban’. “Het is een fantastische uitdaging om hier als hoofdtrainer bij te mogen dragen aan de sportieve ambities en ontwikkeling van de club.”

Algemeen directeur Ferry de Haan vertelt dat Van Persie de clubleiding direct wist te overtuigen. “Het is een ambitieuze, bevlogen en leergierige trainer. Ik denk dat hij heel goed weet hoe hij een groep moet raken, kan enthousiasmeren en motiveren. Ook heeft hij een duidelijke visie op de individuele ontwikkeling van spelers zowel in de teamtrainingen als ook in de individuele begeleiding”, aldus De Haan.