Grote problemen dreigen: Champions League moeilijker te bekijken voor klanten KPN

Zaterdagavond vindt de Champions League-finale plaats en die wedstrijd is te bekijken via RTL 7 en Ziggo Sport. Vanaf volgend seizoen heeft RTL de rechten echter niet meer en worden alle Europese clubtoernooien uitgezonden door Ziggo Sport. En die overgang kan grote problemen met zich meebrengen, waarschuwt Chris Woerts.

Op dit moment is ongeveer vijftig procent van de Nederlandse huishoudens al abonnee van Ziggo. Zij kunnen ‘gewoon’ schakelen naar kanaal 14 om Ziggo Sport te zien. De overige vijftig procent – abonnees van bijvoorbeeld KPN – moet zich registreren via de Ziggo-site en vervolgens een account aanmaken. Dat is een eis van de UEFA, vanwege de rechten wil kunnen nagaan dat Nederlandse kijkers zich ook daadwerkelijk in Nederland bevinden.

Artikel gaat verder onder video

Na het aanmaken van een account op de website van Ziggo kunnen de Champions League-wedstrijden worden bekeken. Bijvoorbeeld via de Ziggo GO-app, die gebruikers moeten downloaden. Anders kunnen ze kijken via hun smart-tv, waarop de beelden gestreamd kunnen worden via de Ziggo GO-app. Het wordt echter lastiger voor Nederlanders zonder smart-tv. Zij zullen bij vrienden/buren moeten kijken, of een mediabox van hun eigen tv-provider moeten aanschaffen.

Sportmarketeer Woerts merkt in gesprek met het Algemeen Dagblad op dat Ziggo ‘heel luchtig doet’ over de kwestie. “Maar ik denk dat ze onderschatten tot welke problemen dit gaat leiden in augustus”, waarschuwt hij. “Kijk, mensen zijn gewoontedieren, hè. Die houden niet van veranderingen. Veel Nederlanders, met name ouderen, gaan echt niet via laptop of telefoon naar voetbal kijken.”

Woerts denkt dat mensen ook huiverig zullen zijn voor de verplichte registratie. Ziggo zal volgens hem met een ‘goede campagne’ moeten komen. Namens Ziggo Sport zegt Ronald van der Aart dat de kijkers Ziggo Sport zullen vinden. “Onderzoeken met testpanels wijzen uit dat het downloaden van de app en het registeren en installeren tot weinig problemen leiden. En mochten sommigen er toch moeite mee hebben, dan staan medewerkers van ons klaar voor technische ondersteuning.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 EK 2024: De (voor)selecties van alle landen op een rij

Het EK gaat spoedig van start, dus beginnen de voorselecties en definitieve selecties van de deelnemers binnen te druppelen.