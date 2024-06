Memphis Depay vertelt over strijd die EK-voetballers achter de schermen met elkaar voeren

Internationals van de verschillende EK-deelnemers voeren volgens niet alleen op, maar ook buiten het veld een strijd met elkaar uit. Ze houden goed in de gaten hoe iedereen gekleed is. Het doel is om ‘frisser’ voor de dag te komen dan spelers van andere ploegen, vertelt Depay in een interview met FC Afkicken.

Onlangs zei Johan Bakayoko in de Cor Potcast dat het uitmaakt hoe je als voetballer bent gekleed, wanneer je ergens binnenkomt. Een goede stijl maakt indruk, was zijn boodschap. “Ik denk dat hij daar niks geks zegt”, aldus Depay. “Als je iemand voor het eerst ontmoet zonder te weten wat hij doet, maar hij is strak in het pak, dan vraag je jezelf wel af: hij ziet er superfris uit, wat doet hij? Bakayoko heeft daar wel gelijk in.”

Volgens Depay letten de spelers van Oranje ook op elkaars kleding en op die van andere lenden. “Natuurlijk, het wordt ook online gepost, er wordt een focus op gelegd. Frankrijk komt zo, België komt zo… Het is nu een soort van battle wie het frist komt. Onderling maken we ook grappen: wat heb jij nu weer aan? Dat is ook leuk, toch? Als je kijkt naar tien jaar terug… Waarom moet het zo serieus? Dit is gewoon leuk, de jongens hebben er plezier aan.”

Deze week kwamen de spelers van Frankrijk bijvoorbeeld in opvallende outfits aan: Jules Koundé meldde zich met hoge hakken en maakte op sociale media de tongen los. Depay zegt zich qua kledingstijl niet te laten inspireren door zijn collega-voetballers. “Ik kijk niet naar wat anderen dragen. Ik heb geen stylist, nog nooit gehad. Ik draag wat ik mooi vind. Soms vind ik een jas van acht jaar oud die ik mooi vind. Die gaat dan samen met een nieuwe broek, dat is nog nooit samengesteld, dus dat is weer nieuw. Ik kijk gewoon wat ik aan wil doen.”

