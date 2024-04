Vertrek bij Feyenoord deed heel veel pijn: ‘Dat was voor mij een enorm dieptepunt’

baalde gigantisch toen hij in 2017 de jeugdopleiding van Feyenoord moest verlaten. De verdediger speelde zes jaar in de jeugd van de Rotterdammers, maar kreeg uiteindelijk te horen dat de club niet verder met hem wilde. Tegenover Voetbal International geeft Van Ewijk aan dat dit veel met hem deed.

“Het was voor mij een enorm dieptepunt. Je verhuist uit Amsterdam, je speelt zes jaar in de opleiding van Feyenoord en dan denk je dat je gaat doorbreken, want het komt steeds dichterbij”, begint de voormalig verdediger van sc Heerenveen en Excelsior Maassluis in een uitgebreid interview van VI. “Ook al ben je zestien, je hebt een bepaalde gedachte dat je het wil gaan halen, Feyenoord 1”, gaat hij verder.

“Als je dan hoort dat je eruit moet... Dat je niet goed genoeg bent... Dat doet wat met je, zeker ook omdat de hele familie was verhuisd voor jou. Iedereen heeft alles achtergelaten”, zegt Van Ewijk, die momenteel uitkomt voor Coventry City, de nummer acht van de Championship.

Voordat Van Ewijk naar Engeland verkaste, maakte hij indruk in de shirts van Heerenveen en ADO Den Haag. Laatstgenoemde pikte hem op uit de Tweede Divisie, bij Excelsior Maassluis. “Ik heb mezelf weer teruggevochten richting het profvoetbal en dat is voor mij wel een belangrijk ding geweest. Daar heb ik het plezier in het voetbal weer gevonden en die periode is voor mij nu wel een kracht. Dat ik zo vroeg al een tegenslag heb gehad, maakt dat ik ondertussen wel weet hoe ik ermee moet omgaan”, aldus de rechtsback.

