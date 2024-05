Geen winnaar in Duitsland na boeiend duel tussen Bayern München en Real Madrid

Bayern München en Real Madrid hebben dinsdagavond gelijkgespeeld in de eerste wedstrijd van de halve finale van de Champions League. In een boeiende wedstrijd kwamen beide ploegen tweemaal tot scoren: 2-2. Voor Real Madrid scoorde Vinícius Júnior twee keer, waarvan één vanaf de strafschopstip. Bayern scoorde via Harry Kane ook van elf meter. Leroy Sané maakte met een prachtige treffer het andere Duitse doelpunt.

Bij de net afgetreden landskampioen van Duitsland kon Matthijs de Ligt niet spelen wegens een knieblessure. Hij werd in het centrum van de verdediging vervangen door de Zuid-Koreaan Kim Min-jae. Bij de aanstaande kampioen van Spanje ontbrak Daniel Carvajal wegens een schorsing. Hij werd rechts achterin vervangen door Lucas Vázquez.

Bayern begon sterk aan de wedstrijd, met al in de eerste minuut een grote kans voor Leroy Sané, op aangeven van Harry Kane. De Duister mikte echter op de linkervoet van keeper Andrij Lunin. Nadat Bayern nog een aantal kansen had gemist was het Real dat na de 24ste minuut bij de eerste echte aanval van de avond op voorsprong kwam. Toni Kroos had van net over de middenlijn een heerlijke steekbal in huis op Vinícius Júnior, die de bal kalm langs de uitgekomen Manuel Neuer werkte: 0-1. Dat was tevens de ruststand.

Na rust draaide Bayern de wedstrijd snel om. In de 53ste minuut bereikte Konrad Laimer buitenspeler Sané, die aan de rechter zijlijn stond. Sané zette een dribbel in en schoot de bal uit een onmogelijke hoek snoeihard in de korte hoek, Lunin kansloos latend: 1-1. Vlak daarna kwam Bayern zelfs op voorsprong, toen het een penalty kreeg nadat Vázquez Jamal Musiala in het strafschopgebied aantikte. Kane nam plaats achter de bal een faalde wederom niet van elf meter: 2-1.

Na de voorsprong ging Bayern op zoek naar de derde treffer, maar maakte die ondanks twee goede kopkansen voor Eric Dier niet. Real kreeg naarmate de tweede helft vorderde steeds meer grip op het duel. In de 82e minuut draaide Rodrygo weg bij Min-jae in het strafschopgebied. De Zuid-Koreaan hield de Braziliaan tegen, maar wel ten koste van een overtreding en dus een strafschop. Vinícius nam plaats achter de bal en stuurde Neuer naar de verkeerde hoek: 2-2.

Daarna kwamen beide teams niet meer tot scoren. Met het gelijkspel ligt voor zowel Real als Bayern de weg naar de finale nog open. De beslissing zal volgende week vallen als de Duitse en Spaanse grootmachten elkaar treffen in Madrid.