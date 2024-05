NAC geeft dankzij handsbal Cuco Martina mooie uitgangspositie tegen Emmen uit handen

In de heenwedstrijd van de halve finale van de play-offs om promotie/degradatie hebben NAC Breda en FC Emmen met 1-1 gelijkgespeeld. De wedstrijd ging heen en weer, wat de uitslag ondanks een late goal van Emmen geen onverdiende maakte. Cuco Martina was de schlemiel, met een handsbal die de penalty voor de Emmenaren veroorzaakte. De gelijke eindstand zorgt voor een open terugwedstrijd in Emmen.

FC Emmen begon beter aan de wedstrijd dan NAC Breda. De uitploeg was dreigender en voetbalde beter, maar kreeg weinig kansen. Aan beide kanten was de verdediging het eerste halfuur echt scherp en sneller dan de aanval. Bij het dominantere Emmen bleek dat uit de combinaties tussen Piotr Parzyszek en Desley Ubbink die steeds nèt mislukten. Na deze dertig minuten kreeg juist NAC Breda de overhand en kwamen er ook kansen.

Sigurd Haugen kreeg na een mislukte aanname uit een snelle aanval toch een één-op-éénkans op de keeper, maar deze Eric Oelschlägel wist te keren met zijn been. Niet lang erna kreeg NAC nog een vrije trap, die Dominik Janosek met een boog op de paal schoot. Echt grote kansen dus, nadat FC Emmen de controle uit handen gaf.

Het doelpunt van NAC kwam nog vóór de rust, toen Boyd Lucassen langs de zijkant opstoomde en de bal aflegde aan Roy Kuijpers. Hij leek enigszins in het nauw gedreven, maar gaf toch een uitstekende voorzet in de richting van zijn spits Haugen. De Noor kopte binnen en maakte alweer zijn derde van de play-offs.

Na rust bleef het NAC van Jean-Paul van Gastel de betere partij en begon het zelfs lekker te voetballen. De snelle combinaties waren in veel gevallen genoeg om het Emmen verdedigend moeilijk te maken, maar niet om grote kansen te creëren.

In de slotfase kreeg juist FC Emmen weer grote mogelijkheden. Na een uitstekende aanval van de uitploeg gaf Joey Konings de bal vlak voor het doel af aan Maarten Pouwels, die eigenlijk alleen maar in hoefde te tikken. De invaller verzuimde dit te doen, maar werd niet veel later getroost toen er een bal binnen de zestien op de hand van NAC-verdediger en -aanvoerder Cuco Martina kwam. Omdat deze niet langs het lichaam was, gaf scheidsrechter Marc Nagtegaal een penalty. Vicente Besuijen schoot in de slotfase binnen, net als in de vorige play-offwedstrijd tegen FC Dordrecht.

Vlak voor tijd was er nog een chaotisch moment na een vrije trap van Emmen. De bal werd hard gekopt in de richting van de doelman, die maar net kon redden. Hij hield de bal bij zich, nèt voor de doellijn, maar Nagtegaal floot en wees naar de andere kant. De Emmen-spelers dachten gescoord te hebben, maar het bleek om een vrije trap te gaan.

De comeback werd niet compleet en zo eindigde de wedstrijd in een 1-1 gelijke stand. Er staat dus nog genoeg op het spel in de return. De bal rolt in Emmen verder op zaterdag 25 mei om 16.30 uur, waar er een ticket voor de finale van de play-offs op het spel staat. Die wordt gespeeld tegen de winnaar van het duel tussen de nummer vijf van de Keuken Kampioen Divisie, ADO Den Haag, en degradatiekandidaat Excelsior.