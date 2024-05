Toni Kroos maakt EK zijn laatste kunstje en gaat daarna met voetbalpensioen

stopt na het Europees Kampioenschap met voetballen. Dat maakt de middenvelder van Real Madrid dinsdagmiddag bekend via social media. Real Madrid hoopte langer met de Duitser door te kunnen, maar hij gaat dus niet in op dat verzoek.

Kroos beschikt bij Real Madrid over een aflopend contract en heeft besloten dit niet te verlengen. Daarnaast gaat hij ook niet op zoek naar een nieuwe club, zo laat hij weten via social media. "De dag van mijn presentatie bij Real Madrid was de dag die mijn leven veranderde. Na tien jaar komt dit hoofdstuk aan het einde van het seizoen ten eind. Ik zal deze succesvolle tijd nooit vergeten. Deze beslissing betekent dat mijn carrière als voetballer eindigt na het Europees Kampioenschap. Zoals ik altijd heb gezegd: Real Madrid is en zal altijd mijn laatste club zijn. Ik ben blij en trots dat ik voor mezelf het goede moment heb gevonden voor deze beslissing. Mijn ambitie was om mijn carrière te eindigen terwijl ik op de top van mijn kunnen ben", leest het.

Kroos vertrekt deze zomer dus na tien ongekend goede seizoenen bij Real Madrid. Voor de Madrilenen kwam hij tot dusver tot 463 duels, waarin hij 28 keer scoorde en 98 assists afleverde. Zijn tijd in Madrid is gekenmerkt door de enorme dominantie in de Champions League. Hij won de competitie al vier keer met Real Madrid en kan daar over twee weken een vijfde aan toevoegen, wanneer Borussia Dortmund wacht in de finale.

Voor zijn stap naar Real Madrid speelde Kroos bij Bayern München, waarmee hij in 2012/13 ook al de Champions League wist te winnen. Namens Der Rekordmeister maakte de middenvelder in 2007 op zeventienjarige leeftijd zijn debuut op het hoogste niveau in een 5-0 zege op FC Energie Cottbus. In deze wedstrijd leverde hij direct twee assists af. Verder speelde hij in zijn carrière ook nog een seizoen op huurbasis voor Bayer Leverkusen.

Kroos hoopt zijn loopbaan af te sluiten met een absoluut hoogtepunt: het winnen van het EK in eigen land. Mocht hij hierin slagen, zal dat na de Wereldbeker in 2014 zijn tweede prijs met de Duitse nationale ploeg zijn. In totaal kwam hij tot op heden tot 108 interlands. Hierin was hij zeventien keer trefzeker en bracht hij 21 keer een teamgenoot in stelling.

