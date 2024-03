Spaan zag Koeman grote fout maken: ‘Geen oog voor het monster dat Duitsland kampioen gaat maken’

Henk Spaan kan er weinig begrip voor opbrengen dat Ronald Koeman dinsdagavond in de oefeninterland tegen Duitsland het veld instuurde met de opdracht om uit te schakelen. De routinier van Real Madrid beleefde een paar dagen eerder tegen Frankrijk weliswaar een ijzersterke rentree in de nationale ploeg, maar volgens Spaan is de grote uitblinker bij de Duitsers. De columnist verwacht zelfs dat de smaakmaker van Bayer Leverkusen het gastland Europees kampioen gaat maken.

Koeman voerde voor het treffen met Duitsland een aantal wijzigingen door ten opzichte van de krachtmeting met Schotland een paar dagen ervoor. Reijnders behield weliswaar zijn basisplaats, maar stond wel iets aanvallender opgesteld dan in de Johan Cruijff ArenA. Toch wel opvallend, omdat de middenvelder van AC Milan tegen de Schotten nog de grote uitblinker was bij Oranje. Met een doelpunt en een assist had hij een groot aandeel in de geflatteerde 4-0 overwinning. In en tegen Duitsland kwam Reijnders minder in het stuk voor en dat kan niet los worden gezien van zijn opdracht om Kroos uit de wedstrijd proberen te houden.

Dat denkt Spaan althans. “We moeten Kroos uitschakelen’, was de mantra in Koemans hoofdkwartier geweest. ‘Weet je wat? We zetten Reijnders op Kroos’, luidde het ei van Columbus”, schrijft Spaan in zijn rubriek Spaan geeft punten in Het Parool. “Koeman tikte een ei stuk aan de onderkant en zette het rechtop. Het bleef staan. ‘Zo schakel jij Kroos uit’, zei hij tegen Tijjani. Kapot van de zenuwen betrad de uitblinker tegen Schotland het gestorven gras van Frankfurt. Wat had de coach bedoeld? Tijdens de wedstrijd vroeg Reijnders aan iedereen waar het ei van Columbus stond. Zelfs Duitsers viel hij ermee lastig. Die lachten hem uit.”

Volgens Spaan was Oranje zodanig bezig met Kroos, dat de échte uitblinker bij Duitsland vrolijk zijn gang kon gaan. “Dan wendde hij (Reijnders, red.) zich weer tot zijn mentor en leermeester Virgil van Dijk. Die haalde zijn schouders op. Moet je bij Koeman wezen. Zo waren de Nederlanders bezig met Kroos, dat niemand oog had voor Wirtz, het door Xavi Alonso gecreëerde monster dat Duitsland Europees kampioen gaat maken. Niet Kroos”, stelt Spaan. Wirtz stond jaren te boek als groot talent, maar is dit seizoen uitgegroeid tot een van de beste spelers in de Bundesliga én de nationale ploeg. Na 36 wedstrijden in alle competities voor Bayer dit seizoen, staat de teller op elf doelpunten en liefst zeventien assists.

Veelbelovend duo met Jamal Musiala

Spaan schreef een paar dagen eerder al lovende woorden over Wirtz, na diens optreden in de oefenkraker tegen Frankrijk. “Natuurlijk speelde Reijnders een uitstekende interland, maar de koning van het weekend was de Duitse middenvelder Wirtz. Omdat ik de Bundesliga niet zo nauwgezet volg als andere competities was de ultraklasse van Wirtz me nog niet opgevallen. Het inbrengen van Camavinga door Deschamps om hem te beteugelen was veel te laat”, schreef Spaan, die Wirtz al na een paar seconden op schitterende wijze de score zag openen. “Het duo Wirtz-Musiala, achter hen gesteund door Kroos, kan elk elftal elk toernooi laten winnen. Het zijn niet alleen Duitsers die Duitsland plotseling bestempelen tot een favoriet voor het EK. Spelen met de twee nummers tien Musiala en Wirtz vereiste tactische antwoorden die Deschamps niet kon geven.”

