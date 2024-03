Hans Kraay junior vol wanhoop: 'Jongen, wáárom? Wat denk je wel niet? Kap hiermee!'

Hans Kraay junior begrijpt niets van een inspeelpass van in de 54ste minuut van de wedstrijd tussen Nederland en Schotland (4-0). De keeper speelde Tijjani Reijnders aan, maar de middenvelder stond onder druk en verloor de bal. Het balverlies leidde tot een gevaarlijk schot van Billy Gilmour, dat maar net naast vloog.

Kraay vond Flekken verder een goede wedstrijd keepen. Flekken had een mooie redding in huis op een kopbal van Ryan Christie en keerde ook latere pogingen van Billy Gilmour en John McGinn. “Hij heeft heel goed gekeept en maakte een betrouwbare indruk. Maar als je er dan toch zo lekker in zit en zo’n stabiele indruk maakt, wat hij ook bij Brentford doet, dan moet je dit niet doen”, zegt de ESPN-analist over de inspeelpass op Reijnders.

Artikel gaat verder onder video

“Dan denk ik: jongen, wáárom? Wat denk je nou? Er staan er drie van de verkeerde kleur om je heen en Reijnders staat met zijn rug naar alles toe. Wat moet dit?! Zinédine Zidane, Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder, die kunnen hier zelfs geen ene reet mee. Stop er nou eens mee, wat denk je wel niet!”, roept Kraay uit.

Flekken wordt door ESPN gevraagd naar het moment. Hij beaamt dat hij iets te veel risico nam. “Gelukkig liep het goed af. In de voorbereiding op het EK probeer je de limieten op te zoeken. In twee situaties ben ik er iets buiten geschoten", doelt hij vermoedelijk ook op een andere inspeelpass op Mats Wieffer, die ook leidde tot balverlies en een gevaarlijke kans. Kraay kan zich niet vinden in de uitspraak van Flekken. “Je moet de limieten niet opzoeken. Je kunt opbouwen of je kunt het niet.”