'Feyenoord en Liverpool bereiken mondeling akkoord, Slot vertrekt naar Premier League'

Feyenoord en Liverpool zijn het eens over de voorwaarden rondom de transfer van Arne Slot naar Engeland, meldt Voetbal International. De twee clubs zijn tot een mondeling akkoord gekomen.

Volgens Voetbal International zijn Feyenoord en Liverpool momenteel bezig met het papierwerk rondom de transfer van Slot. Zodra dat is afgerond, mag de oefenmeester zich officieel trainer van Liverpool noemen.

Vrijdag hebben Feyenoord en Liverpool de hele dag onderhandeld over de overstap van de succestrainer naar de Premier League. Daar hadden de Rotterdammers al een goed gevoel bij. In de afgelopen uren zijn de laatste details gladgestreken en kwamen de partijen tot een mondeling akkoord. Op dit moment worden alle afspraken op papier vastgelegd, waarna het definitieve akkoord in principe op zaterdag zal volgen.

Slot begon in de zomer van 2021 bij Feyenoord en behaalde in opeenvolgende seizoenen de finale van de Conference League, een landstitel en de KNVB Beker. Dat hij graag ooit in de Premier League wil werken, heeft de trainer nooit een geheim van gemaakt. Met zijn transfer naar Liverpool komt deze wens in vervulling. Volgens 1908.nl heeft Feyenoord tijdens de onderhandelingen vastgehouden aan een vraagprijs van vijftien miljoen euro en komt de transfersom die Liverpool betaalt daar heel dicht in de buurt.

