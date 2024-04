Feyenoord-fans komen plotseling met striemend fluitconcert tijdens uitreiking medailles

De supporters van Feyenoord heffen zondagavond plotseling een striemend fluitconcert aan in De Kuip, vlak voordat de zojuist gewonnen KNVB Beker aan hun favoriete club zou worden uitgereikt. Voordat het zover was, werd eerst het arbitrale kwartet bedankt voor hun bijdrage aan de eindstrijd, maar Het Legioen laat duidelijk blijken het optreden van scheidsrechter Serdar Gözübüyük en zijn collega's niet te waarderen.

Voor Gözübüyük en zijn adjudanten, grensrechter Erwin Zeinstra en Johan Balder en vierde official Jeroen Manschot, was het een veelbewogen finale. Nog voordat de eerste en enige treffer van de avond was gevallen, moest de finale al twee keer worden stilgelegd. De eerste keer, na een kwartier, was dat vanwege de rook van het vele vuurwerk op de tribunes, dat het zicht op het veld compleet vertroebelde. De tweede keer, tien minuten na rust, moest worden gewacht tot een brandje naast het veld was geblust.

Kort na de hervatting maakte Igor Paixão het doelpunt waarmee hij zich uiteindelijk tot matchwinner zou kronen. Feyenoord behield daarna het overwicht, maar N.E.C. werd terug in het zadel geholpen toen Yankuba Minteh een kwartier voor tijd twee keer in één minuut geel kreeg en dus mocht gaan douchen. Dat was ongetwijfeld de voornaamste reden dat de supporters van de Rotterdammers zich vlak voor het uitreiken van de beker, door oud-speler Regi Blinker, zo duidelijk tegen het arbitrale kwartet keerden.

