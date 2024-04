Nieuwe staking bij bekerfinale: stadiongedeelte Kuip in de fik

Ook in de tweede helft van de bekerfinale Feyenoord – NEC is de wedstrijd tijdelijk gestaakt geweest. In het stadion brandde een vuurtje, wat eerst geblust moest worden, voordat de wedstrijd kon worden hervat.

Na 55 minuten werd de wedstrijd tijdelijk stilgelegd, dus zo’n tien minuten na het hervatten van de tweede helft. Daarmee was het vergelijkbaar met de eerste helft, waar tien minuten na aanvang de wedstrijd eveneens gestaakt moest worden.

Blijkbaar was een spandoek in de fik gevlogen tijdens de tweede helft. Het bijbehorende vuurtje werd echter steeds feller, waardoor brandweer er aan te pas moest komen. Omdat dit even zou duren, stuurde Gözübüyük alle spelers even de kleedkamers in.

