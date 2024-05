Ajax zet door een trainersprofiel een streep en noemt voorbeeld: 'Dat is wat we zoeken'

Ajax zoekt in de opvolger van John van 't Schip een coach met een heldere visie, het liefst ervaren en iemand die vergelijkbaar is met Louis van Gaal. Dat heeft directeur Marijn Beuker aangegeven in gesprek met Voetbal International. Beuker wil niet ingaan op namen van potentiële trainers, maar schetst wel een duidelijk beeld over de visie van de Amsterdammers.

Voor de directeur voetbal, die dit seizoen op voorspraak van Ajax-adviseur Van Gaal naar de Johan Cruijff ArenA is gehaald, is het duidelijk waar een trainer van Ajax aan moet voldoen: "We zoeken een trainer die bezig is met het proces: training geven, het team ontwikkelen en spelers individueel ontwikkelen. Een oefenmeester die een heldere visie heeft én die dat kan vertalen naar het veld", legt Beuker uit. Volgens de 39-jarige beleidsbepaler van Ajax zijn er in het binnen- en buitenland meerdere voorbeelden van dergelijke trainers.

Een naam die, vaak ook door supporters veel wordt genoemd, is die van Jong Ajax-trainer Dave Vos. Hoewel Beuker in gesprek met Voetbal International niet in wil gaan op namen, lijkt hij geen kandidaat te zijn om alleen voor de groep van Ajax gezet te worden: "We hadden ook kunnen kiezen voor een risicovolle optie, bijvoorbeeld een trainer die voor het eerst op eigen benen staat. Alleen kiezen we nu voor stabiliteit, dus zoeken we idealiter een ervaren trainer", legt Beuker uit. Een trainer, die zich voor het overgrote bezig is met het motiveren van de groep, past volgens de beleidsbepaler minder bij Ajax.

Ajax staat voor een cruciale zomer en volgens Beuker is de keuze die Ajax op het gebied van de technische staf gaat maken direct ook de allerbelangrijkste. De Amsterdamse club overweegt zijn opties en kijkt ook naar het buitenland: "Ja, want het is kwaliteit boven nationaliteit. Natuurlijk heeft het altijd je voorkeur om een Nederlandse trainer te hebben, maar als dat niet kan, dan gaat kwaliteit boven alles", stelt Beuker, die regelmatig overlegt met Ajax-adviseur Van Gaal: "Hij is zelf natuurlijk een fantastisch voorbeeld van het type oefenmeester dat we zoeken, maar Louis is met pensioen. Hij is aan het genieten van zijn huidige rol en vindt dat een nieuwe generatie aan zet is. Maar een coach die vergelijkbaar is met Louis: dat is wat we zoeken."

