Ajax kan cashen: Alex Kroes gaat Oranje-international na EK hoogstwaarschijnlijk verkopen

De kans is groot dat deze zomer vertrekt bij Ajax, zo stelt Johan Inan in het Algemeen Dagblad. Volgens de clubwatcher van Ajax staat de linksbuiten er zelf voor open om de Amsterdammers te verlaten, terwijl Ajax een transfersom en het salaris dat vrijkomt maar al te goed kan gebruiken.

Bergwijn heeft dit seizoen geen goed seizoen gedraaid in het shirt van Ajax, maar drukt wel zwaar op de begroting in Amsterdam. Het jaar 2024 zou een evaluatiemoment worden voor Bergwijn, zo stelde hij vast op het moment dat hij zijn contract ondertekende in Amsterdam. In gesprek met technisch directeur Alex Kroes heeft Bergwijn volgens het Algemeen Dagblad aangegeven dat hij open zou staan voor een vertrek uit de Johan Cruijff ArenA.

"De kans is groot dat captain Steven Bergwijn wordt verkocht", stelt Inan. "Bergwijn ziet nu dat het ook komend seizoen lastig gaat worden om met Ajax voor de prijzen te spelen en heeft Kroes dan ook laten weten open te staan voor sportieve verbetering in de Premier League of Bundesliga of een financiële klapper in de woestijn", legt de journalist uit. In de winterstop was er ook al sprake van wat sluimerende interesse vanuit Saudi-Arabië, maar dat kwam toen niet van de grond.

De aanvoerder van Ajax lijkt dus te vertrekken uit Amsterdam, maar spelers die Kroes het liefst niet wil laten gaan zijn er ook. Inan schetst namelijk dat de technisch directeur van Ajax met Diant Ramaj, Jorrel Hato, Kenneth Taylor en Brian Brobbey de as van het te hervormen Ajax wil gaan vormen en deze spelers het liefst dan ook niet voor tientallen miljoenen wil verkopen.