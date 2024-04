Walging om topscheidsrechter: 'Arrogant en autoritair mannetje, ik zit mij groen en geel te ergeren!'

Scheidsrechter Serdar Gözübüyük heeft zondagmiddag voor ergernis gezorgd gedurende de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Heracles Almelo in de Eredivisie. De Zwolse ploeg zegevierde, maar zag ook twee spelers geschorst raken voor de volgende wedstrijd tegen Feyenoord. Volgens supporters is dat te danken aan de 'inconsequente en arrogante' stijl van fluiten van Gözübüyük.

Onlangs werd bekend dat Gözübüyük niet zal fluiten op het aankomende EK in Duitsland, maar slechts als vierde official van Danny Makkelie mag gaan fungeren. Supporters van PEC Zwolle begrijpen die beslissing van de UEFA maar al te goed: "Gözübüyük was teleurgesteld dat hij niet op het EK mag fluiten? Hij laat bij zien waarom dat niet zo is. Kan niet klokkijken en geeft onnodig veel geel", schrijft een PEC Zwolle-supporter op sociale media.

"Helemaal mee eens", reageert een ander. " Zit me groen en geel te ergeren aan dit arrogante mannetje., die denkt dat hij heel wat is. Bij de UEFA hebben ze het goed gezien, nu Zeist nog", besluit hij. Een andere supporter van de Zwollenaren baalt vooral van de schorsingen van Thomas Lam en Younes Namli tegen Feyenoord: "Inconsequent fluiten, waardoor een hoop gemopper van spelers ontstaat en daar dan wel geel voor geven", doelt een supporter op de schorsing van de twee Zwolse spelers; "Autoritair mannetje", is zijn eindoordeel.