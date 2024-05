VVOG en Van Polen zetten iedereen op het verkeerde been met heerlijke aankondiging

Vierdedivisionist VVOG kondigde maandagavond vol trots de terugkeer van (38) aan. Het had er even alle schijn van dat de afzwaaiende PEC Zwolle-aanvoerder na de zomer nog op een aardig niveau zou gaan voetballen, maar dat blijkt niet zo te zijn. Van Polen sluit bij VVOG aan bij het 35+1-team, zo wordt dinsdagmorgen duidelijk.

Het hing al even in de lucht, maar PEC Zwolle en Van Polen maakte vorige maand bekend dat de routinier na dit seizoen definitief een punt zet achter zijn loopbaan als professioneel voetballer. Daarmee komt er na zeventien seizoenen een einde aan het huwelijk tussen PEC Zwolle en de verdediger, die in dienst van de blauw-witten grote successen beleefde, zoals het winnen van de KNVB Beker én de Johan Cruijff Schaal in 2014.

Van Polen speelt zondag tegen FC Twente zijn laatste wedstrijd voor PEC Zwolle, maar het bericht van VVOG maandagavond leek erop te duiden dat hij niet helemaal zou gaan stoppen met voetballen. De club uit Harderwijk kondigde vol trots zijn terugkeer aan. Van Polen, voor wie het in Harderwijk allemaal is begonnen, vertelde wel een compromis te hebben gesloten: maximaal zeventien wedstrijden per seizoen en ‘niet vaker’ dan één keer per week trainen.

Daarmee hebben VVOG en Van Polen de buitenwereld toch even op het verkeerde been gezet. De routinier sluit niet aan bij de hoofdmacht van de Harderwijkers, maar gaat vanaf volgend seizoen op zijn gemakje wedstrijden spelen met het 35+1-team. “Goedemorgen VVOG’ers. Ik kom inderdaad terug van het MAC3PARK Stadion naar de Strokel. Ik heb er zin in, mijn oude jeugdliefde. Ik heb een paar keer met de trainer gesproken. De jongens zijn al zes keer op rij kampioen geworden, dus ik moet me in de basis gaan vechten. Daar ga ik alles aan doen, vooral ook trainen voor de derde helft richting volgend jaar en dan gaan jullie mij weer zien op de Strokel”, zo klinkt het namens Van Polen op het kanaal van VVOG.

De 35+1 van VVOG was ook dit seizoen uitstekend op dreef. Wat heet: alle twaalf wedstrijden in de voorjaars eerste klasse 03 werden winnend afgesloten. De Harderwijkers scoorden liefst 49 keer en kregen slechts twee treffers tegen. Trainer Groen ziet in Van Polen desondanks een versterking. “We zochten nog een allround verdediger en er zijn weinig ervaren spelers die nog zo fit zijn als Bram. Maar hij moet niet zomaar denken dat hij in de basis komt, het 35+1-team is zes keer op rij kampioen geworden”, zo leest het.

Van Polen versterkt het 35+1-team ✍️



Bram van Polen keert van de zomer terug op De Strokel. De PEC-legende gaat voor zijn plek vechten in het al jaren onverslaanbare 35+1-team van VVOG! pic.twitter.com/svUeuztYrB — VVOG Harderwijk (@VVOGzat) May 14, 2024

