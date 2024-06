Derksen doet een boekje open: 'Wij missen elkaar niet, privé hebben wij nooit contact’

Johan Derksen heeft er geen problemen mee dat de uitzendingen van Vandaag Inside Oranje pas om 22.57 uur beginnen. Het programma van Wilfred Genee, René van der Gijp en Derksen trekt vanaf 14 juni een Oranje-jasje aan. Derksen vindt het belangrijk om het over het Nederlands elftal te hebben omdat de sfeer in het land dan goed is, maar geeft aan zijn collega’s zeker niet te missen.

Oranje speelt op zondag 16 juni de eerste groepswedstrijd, in Hamburg tegen Polen. Twee dagen eerder gaat niet alleen de eindronde in Duitsland van start met de ontmoeting tussen het gastland en Schotland, maar is ook de eerste aflevering van Vandaag Inside Oranje te zien. Waar Vandaag Inside altijd rond de klok van 21.35 uur begint, moeten fans van Genee, Van der Gijp en Derksen tijdens het EK nog een uur langer wachten alvorens het trio aan het werk te zien. “We zitten na de wedstrijden. Om 22.45 uur is de wedstrijd afgelopen en daarna komen wij”, vertelt Derksen voor de camera van SBS.

Artikel gaat verder onder video

Vandaag Inside is geen voetbalprogramma en in Vandaag Inside Oranje zal het ongetwijfeld ook niet alleen over voetbal gaan, maar Derksen acht het wel belangrijk om de ontwikkelingen rond het Nederlands elftal te bespreken. “We zijn geen voetbalprogramma meer, we zijn een talkshow. En als het Nederlands elftal speelt, praten we natuurlijk over het Nederlands elftal. Ik vind Oranje eigenlijk alleen maar belangrijk om het feit dat dit het enige moment is in het jaar dat er een goede sfeer is in Nederland.” Dat Derksen daarvoor pas om 22.57 uur moet opdraven, vindt hij geen probleem. “Eén uur per dag werken kan ik nog wel volhouden hoor. Ik heb een chauffeur, doe een doetje en voordat ik het weet ben ik in Hilversum.”

Derksen staat overigens niet te trappelen om zijn collega’s Genee en Van der Gijp weer te zien. “Wij missen elkaar niet, privé hebben wij nooit contact. Er is verder ook geen reden om bij elkaar de deur plat te lopen. Ik ben één keer bij René geweest en bij Wilfred ben ik nog nooit geweest. Ik heb ook nooit een uitnodiging gehad trouwens, haha. Daar ben ik blij om, want ik hoorde van de mensen die wél een uitnodiging hadden ontvangen dat ze om negen uur al tussen de schuifdeuren karaoke stonden te zingen”, lacht de Snor.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jack van Gelder wijst naar tafelgast Oranjezomer: 'De grootste azijnzeiker van Nederland'

Jack van Gelder noemt een andere tafelgast van De Oranjezomer 'de grootste azijnzeiker van Nederland'.