Jong Oranje-middenvelder Ezechiel Banzuzi staat voor fraaie recordtransfer

heeft dan eindelijk zijn transfer te pakken. Het Nieuwsblad en Voetbal International melden dat de middenvelder van Jong Oranje komende zomer het Belgische OH Leuven gaat verlaten voor een club uit de Bundesliga.

Banzui ontbrak afgelopen zaterdag al in de wedstrijdselectie van OH Leuven voor het duel met KVC Westerlo vanwege de aanstaande transfer. De 1,91 meter lange middenvelder wordt aanstaande maandag gekeurd bij een nog onbekende club uit de Duitse Bundesliga. De penningmeester van OH Leuven zal zich in de handen wrijven, want met de transfer is naar verluidt een bedrag van zo'n vijftien miljoen euro gemoeid. Dat was ook het minimale bedrag wat de Belgische club wilde voor de international van Jong Oranje. Bovendien gaat OH Leuven hiermee zijn transferrecord.

LEES OOK: Open sollicitatie aan het adres van Koeman: ‘Ik wil het Nederlands elftal halen’

In het verleden werd Banzuzi al meermaals gelinkt aan diverse Europa clubs. Afgelopen winter trokken onder meer AS Monaco, West Ham United en Borussia Dortmund aan de twintigjarige middenvelder. In januari leek Banzuzi nog de overstap te maken naar AS Monaco, maar door onduidelijke redenen klapte de transfer. Mocht de transfer van Banzuzu beklonken worden, dan profiteert NAC daar ook van. De club uit Breda heeft een doorverkooppercentage van 12,5 procent bedongen, zo klinkt het.

Banzuzi is bezig aan zijn tweede seizoen in dienst van OH Leuven, dat in de zomer van 2023 ongeveer 1,2 miljoen euro betaalde om de in Zwijndrecht geboren middenvelder los te weken bij NAC Breda. In België maakt Banzuzi een stormachtige ontwikkeling door. Zo was de middenvelder dit seizoen in 31 officiële wedstrijden voor OH Leuven goed voor 3 doelpunten en zes assists.

