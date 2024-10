Open sollicitatie aan het adres van Koeman: ‘Ik wil het Nederlands elftal halen’

debuteerde vorige week bij Jong Oranje en droomt nu al hardop van het Nederlands elftal. Ondanks dat de negentienjarige middenvelder nu pas twee interlands als jeugdinternational achter zijn naam heeft staan, klopt hij al nadrukkelijk op de deur bij Ronald Koeman.

Banzuzi kende een succesvol debuut in de ploeg van bondscoach Michael Reiziger. In het oefenduel tegen de leeftijdsgenoten van Mexico kwam de middenvelder van het Belgische OH Leuven als invaller binnen de lijnen. Vlak voor tijd verzorgde hij de assist bij de winnende 1-0 van Maxim Dekker.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Jong Oranje houdt perfecte score en verslaat ook Jong Zweden overtuigend

"Het was een fantastische week", vertelt de middenvelder in gesprek met Mee Met Oranje. "Ik heb mijn debuut mogen maken, een assist gegeven én ben ook nog ingevallen vanavond (maandag, red.). Ik ben alleen maar blij. In het begin was het even wennen. Dat ging gelukkig vrij makkelijk, want iedereen kan goed voetballen. Daardoor kwam ik er lekker in en ik ben blij dat ik mijn voetballende kwaliteiten heb kunnen tonen. Mijn familie was heel trots."

LEES OOK: Jong Oranje-uitblinker heeft bijzonder doel: ‘Ik wil én kan wereldkampioen boksen worden’

Banzuzi is steunpilaar bij OH Leuven en droomt van Nederlands elftal

Bij zijn club OH Leuven is Banzuzi uitgegroeid tot een van de steunpilaren. Die rol probeert hij Jong Oranje ook op te pakken. “Ik ben nieuw, maar ik wil wel mijn steentje bijdragen aan de ploeg. Het gaat steeds beter en ik ben ook goed opgevangen door de jongens”, aldus de ambitieuze Banzuzi. “Ik wil zoveel mogelijk spelen en uiteindelijk Oranje 1 halen. Hopelijk zo snel mogelijk, maar alles op z'n tijd."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ronald Koeman opgelet: 'We hopen samen in Oranje te spelen, hij heeft sowieso de kwaliteiten'

Een speler van Jong Oranje droomt ervan samen met zijn broer in het Nederlands elftal te spelen.