Jong Oranje-uitblinker heeft bijzonder doel: ‘Ik wil én kan wereldkampioen boksen worden’

is van plan om nog maximaal tien jaar te voetballen. De 22-jarige aanvaller van Stoke City en Jong Oranje wil zich daarna richten op een andere passie van hem: boksen. Dat is niet zo vreemd aangezien hij de zoon is van vechtsporter Melvin Manhoef.

Als voetballer is Manhoef vrij ambitieus: Europees kampioen worden met Jong Oranje, doorstoten richting het Nederlands elftal en spelen in de Premier League. Het tijdsbestek voor dit alles is echter beperkt, aangezien de aanvaller nog acht tot tien jaar profvoetballer wil zijn. “Ik ga niet tot mijn 35ste door. Dat is te lang, want ik heb nog een andere droom die ik wil verwezenlijken”, vertelt Manhoef in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Manhoef wil net als zijn vader, die voormalig MMA- en kickbokskampioen is, de ring in. “Ik had tot mijn veertiende meer talent in boksen dan in voetbal. Ik doe het nog wel eens in zomervakanties met mijn broer. Beetje sparren en bijhouden, ook om te kijken of ik het nog kan.”

Net als in het voetbal is Manhoef ook voor zijn toekomstige doel ambitieus. “Ik heb keihard gewerkt om hier te komen als voetballer. Vechten is mijn andere passie en daarmee ben ik hetzelfde van plan. Keihard werken omdat ik denk dat ik daar ook heel ver in kan komen. Ik wil wereldkampioen worden. Ik geloof dat dat kan. Dan heb ik het maximale uit twee passies gehaald. Hoe mooi is dat?”

Voetbalcarrière blijft nu de prioriteit voor Manhoef

Manhoef blijft zich nu nog richten op zijn carrière als voetballer, waar hij tot zijn dertigste alles uit wil halen. Zo heeft hij de ambitie om binnen twee jaar in de Premier League te spelen. “Dat staat nog steeds en ik lig best op schema”, erkent de aanvaller. “Ik ben basisspeler bij Stoke, maar het seizoen is lang met 46 wedstrijden. Best leuk hoor, want je wil voetballen. Het belangrijkste is dan wel om fit te blijven. Dan heb ik meer kans op rendement en kan ik andere doelen ook bereiken. Dan moet het vast goed komen.”

