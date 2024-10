Jong Oranje heeft trainingsbeest in huis: 'Ik ben zeven kilo aan spiermassa aangekomen'

maakt de laatste maanden een stormachtige ontwikkeling door bij AZ. De twintigjarige vleugelaanvaller maakte vorig jaar zomer de overstap van Keuken Kampioen Divisie-club MVV naar AZ. Om zijn ontwikkeling kracht bij te zetten is de jongeling veelvuldig te vinden in het krachthonk van de Alkmaarders.

"Ik merk aan alles dat ik stappen heb gezet”, begint Van Bommel in gesprek met de NOS. Ondanks de gemaakte stappen is er nog genoeg werk aan de winkel volgens de zelfkritische aanvaller. “Het ergert mij enorm als ik de ene wedstrijd een hoog niveau laat zien om vervolgens weer niet thuis te geven."

Als het aan de jongeling ligt, dan wordt hij ook constanter. “De wisselvalligheid moet eruit en daar ben ik druk mee bezig", vervolgt Van Bommel, die dit seizoen begonnen is met twee doelpunten en twee assists in de eerste acht competitiewedstrijden. Zelf spreekt hij van een ‘aardige competitiestart’.

Op fysiek gebied heeft Van Bommel ook niet stilgezeten. De twintigjarige aanvaller is bij AZ veel in de gym te vinden. “Ik ben zeven kilo aan spiermassa aangekomen”, vertelt hij. “Als je Europese wedstrijden speelt, weet je heel snel wat er van je gevraagd wordt. Die gasten zijn allemaal zo fysiek. Je kan niet achterblijven. Ik ben meer in het krachthonk gaan buffelen, maar vooral meer gaan eten. Ik was er al een, maar ben nu nog een grotere eter geworden."

Op mentaal gebied krijgt Van Bommel veel steun van het thuisfront. Zo neemt hij de tips van vader Mark en opa Bert van Marwijk ter harte. “Een concreet voorbeeld. Als de speler aan de andere kant van het veld de bal heeft, moet ik in beweging blijven door diep te lopen. Zo komt er meer beweging in mijn spel en ontstaat er meer ruimte. En zo hebben we tal van dit soort onderonsjes. Vaak merk ik wel dat zij gelijk hebben."

Van Bommel droomt van AC Milan

De jonge vleugelaanvaller hoopt in de toekomst een fraaie toptransfer te kunnen maken. Daarbij heeft hij één club in het bijzonder voor ogen: AC Milan. Mede omdat zijn vader in het rood-zwart gestreepte shirt van de Milanezen uitkwam. “Daar heb ik als kind anderhalf jaar mogen wonen en sindsdien ben ik verliefd op die club. Of ik de kwaliteiten heb, zal moeten blijken. Ik ga er in ieder geval alles aan doen”, besluit hij vastberaden.

