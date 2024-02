Van Hooijdonk voorziet positiewissel voor Ajax-beul Ruben van Bommel

Pierre van Hooijdonk is verwacht dat linksbuiten , die AZ zondag met twee treffers een 2-0 thuiszege op Ajax bezorgde, in de toekomst op een andere positie terecht gaat komen. Het zou Pi-Air niet verbazen als de zoon van Antwerp-trainer Mark van Bommel gaat eindigen als centrumspits.

Dat zegt Van Hooijdonk zondagavond in Studio Voetbal. "Het is gewoon een ontzettend goede speler. Ik denk dat hij zal eindigen als centrumspits", poneert de voormalig spits. Presentator Sjoerd van Ramshorst vraagt waarom hij tot die conclusie komt, waarop Van Hooijdonk antwoordt: "Hij beheerst alles: hij is snel, hij heeft finesse in zijn afwerking... Ik heb hem vorig jaar bij MVV in de Keuken Kampioen Divisie ook veel goals zien maken, daar zaten lobjes bij, stiftjes, pegels, kopballen... Hij beheerst eigenlijk alles."

Artikel gaat verder onder video

Daarbij komt dat de buitenspeler in augustus pas zijn twintigste verjaardag zal vieren: "Hij is nog hartstikke jong, zit nog in zijn ontwikkeling. Dat zal hij vanaf de linkerkant nog wel een tijdje blijven doen, maar ik denk dat hij op den duur naar het centrum zal verhuizen", herhaalt Van Hooijdonk zijn verwachting. "Daar staat geen tijd voor, maar ik denk echt dat hij alles heeft om een hele moderne centrumspits te worden."

Rafael van der Vaart genoot vooral van het feit dat Van Bommels opa Bert van Marwijk zo uitbundig zat te juichen: "Dat vind ik fantastisch, echt geweldig", merkt de voormalig middenvelder op over de trainer onder wie hij in 2010 tweede werd op het WK in Zuid-Afrika. "Die heb ik zo vaak laten juichen", merkt Van Hooijdonk daarop tot hilariteit van de rest van de tafel op. Van der Vaart blijkt de matige serie van 'zijn' Ajax te kunnen relativeren: "Wij als Ajacieden laten wel heel veel mensen juichen, dat is vandaag ook weer gebeurd. Deze twee goals: geweldig. Maar er is niet één iemand in de buurt die denkt: nou, ik zal 'm eens verhinderen", wijst hij op het matige verdedigen van de Amsterdammers.