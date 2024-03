Million Manhoef zorgt met bizarre uitspraak over nieuwe club voor complete verbijstering

heeft voor verbazing gezorgd met een uitspraak over Stoke City, zijn huidige club. De Nederlandse aanvaller vertrok in de winterstop naar de Engelsen, maar bleek niet volledig op de hoogte te zijn van de penibele van de club in de Engelse Championship.

Manhoef liet zich onlangs in een interview uit over zijn eerste maanden bij Stoke City, de huidige nummer negentien op het tweede niveau van Engeland. De aanvaller bleek zich voorafgaand aan zijn transfer niet volledig te hebben laten informeren over zijn toekomstig werkgever, zo geeft hij zelf toe: "Dat ze er niet goed voor stonden in de Championship merkte ik pas later, toen het al bijna rond was. Ik wist wel dat er wat probleempjes waren, maar niet dat ze zó laag op de ranglijst stonden."

Artikel gaat verder onder video

De teksten van Manhoef zorgen voor verbazing op sociale media, aangezien de oud-aanvaller van Vitesse hiermee laat blijken zich niet op een goede manier te hebben ingelezen over zijn nieuwe club in Engeland: "Haha dit is wel heel apart ja", reageert iemand op X op de uitlatingen van Manhoef. "Ongelooflijk dit toch", schrijft een andere voetbalsupporter.

