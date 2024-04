Enorme financiële problemen bij Vitesse: rechtbank maakt totale schuld bekend

De totale schuld van Vitesse bedraagt inmiddels al 18,9 miljoen euro, blijkt uit een publicatie van de rechtbank Gelderland. Het grootste deel van dit bedrag zijn de Arnhemmers schuldig aan Coley Parry.

Volgens het document van de rechtbank heeft Vitesse een schuld van 14,3 miljoen euro bij Parry. De Amerikaan was de beoogde nieuwe eigenaar van de Arnhemmers en had dat bedrag al geïnvesteerd in de club. Nadat de licentiecommissie van de KNVB de overname door Parry afwees, werd de investering omgezet in een schuld. Tegen deze beslissing van de licentiecommissie loopt op dit moment nog een beroep.

Naast de schuld bij Parry moet Vitesse ook nog 1,45 miljoen terugbetalen aan de Belastingdienst en is er een schuld van ongeveer 3,1 miljoen euro bij circa honderdvijftig handelscrediteuren. Zowel Parry als de overige schuldeisers hebben in de zitting aangegeven een faillissement van Vitesse niet als doel te hebben. Volgens de rechtbank krijgen de Arnhemmers van hen nu nog “het voordeel van de twijfel”. Overigens behouden de schuldeisers wel de mogelijkheid om een faillissement van Vitesse aan te vragen.

Vitesse zou beargumenteerd hebben dat de club meer waarde heeft voor de schuldeisers zolang deze niet failliet is. Bij een faillissement zouden spelers van de Arnhemmers namelijk geen transfersommen meer opleveren. Hoewel de rechtbank twijfelt aan deze argumentatie wegens de kosten die de club maakt om draaiende de blijven, is besloten ook hier het voordeel van de twijfel te geven. Dat betekent wel dat Vitesse in de toekomst afhankelijk zal zijn van “incidentele baten en giften”.

