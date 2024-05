Borussia Dortmund rekent opnieuw af met PSG en plaatst zich voor Champions League-finale

Borussia Dortmund heeft zich als eerste team geplaatst voor de finale van de Champions League. De Duitsers zegevierden vorige week in de heenwedstrijd tegen Paris Saint-Germain al met 1-0 en wonnen dinsdagavond met dezelfde cijfers in Parijs. Een doelpunt van Mats Hummels maakte het verschil, waardoor BVB zich mag gaan opmaken voor de eerste eindstrijd van het miljardenbal sinds 2013.

De heenwedstrijd eindigde in een 1-0 overwinning voor Borussia Dortmund en dat werd heel duidelijk in het spelbeeld in de eerste helft. Paris Saint-Germain moest het spel maken, maar deed dit rustig aan. Er was immers slechts een achterstand van één doelpunt. Dortmund stond net als in de eerste wedstrijd verdedigend erg goed. De beide teams zorgden er dus voor dat de eerste helft geen spektakel werd wat kansen betreft.

Artikel gaat verder onder video

De twee grootste mogelijkheden deden zich vlak na elkaar voor ronde 35e minuut. Kylian Mbappé kreeg de bal recht voor de goal aangespeeld, maar kreeg er weinig kracht achter en schampte deze slechts. Uit de counter die hierna volgde, kreeg Karim Adeyemi de kans om op grote snelheid het halve veld over te steken en zelfs uit te halen, maar Gianluigi Donnarumma wist hier knap een stokje voor te steken.

Dortmund slaat vlak na rust toe

De stand van 0-1 over twee wedstrijden bleef niet lang op het scorebord staan in de tweede helft. De Duitsers namen ook in Parijs de leiding, waardoor de achterstand voor de thuisploeg verdubbeld werd. Een klunzige actie van Marquinhos leidde een corner voor Borussia Dortmund in. Hij wilde de bal terugspelen naar zijn keeper, die tien meter verderop stond. Uit de hoekschop, genomen door Julian Brandt, kopte Mats Hummels de openingstreffer binnen en verdubbelde daarmee de voorsprong over twee wedstrijden. Mats Hummels werd al Man of the Match in de heenwedstrijd en solliciteerde hiermee naar de tweede op rij.

Hummels dacht een kwartier voor tijd nog even de volgende goal te maken, maar al snel bleek dit buitenspel te zijn. PSG kwam nog een aantal keer dichtbij met maar liefst twee ballen elk op de paal en lat, maar de stand bleef tot het einde ongewijzigd. Zo verbaasde Dortmund vriend en vijand met het bereiken van de Champions League finale.

De andere finalist wordt op woensdag bekend. Dan speelt Real Madrid de terugwedstrijd thuis tegen Bayern München. De heenwedstrijd eindigde in 2-2. Mocht Bayern zich kwalificeren ten koste van de Madrilenen, dan vindt er een herhaling plaats van de Champions League finale van 2013. Of het nou wéér een Klassiker wordt of niet, net als toen is Wembley het strijdtoneel voor de finale, die op 1 juni wordt gespeeld.