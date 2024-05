Kylian Mbappé zegt PSG vaarwel met Coupe de France: 'Dat was het belangrijkste'

heeft zijn periode bij Paris Saint-Germain waardig afgesloten door met 1-2 van Olympique Lyon te winnen in de Franse bekerfinale. In het Pierre-Mauroy Stadion in Lille was de ploeg uit de hoofdstad nét te sterk voor Lyon. Het was het laatste kunstje voor Mbappé bij PSG. De nummer 7 van Paris zet de Coupe de France in de prijzenkast en zegt vaarwel.

“Afsluiten met een trofee voelt heel goed”, opent Mbappé tegenover de Franse pers na de gewonnen bekerfinale tegen Olympique Lyon. “Voor iedereen is dit bijzonder: de fans en de mensen van de club. Tijdens het wachten op de ceremonie kwamen veel herinneringen terug. Ik had ook nostalgische gevoelens.”

Artikel gaat verder onder video

Na dit seizoen vertrekt Mbappé hoogstwaarschijnlijk naar Real Madrid, en dus sloot de aanvaller zijn PSG-periode af met een prijs. “Het was een unieke ervaring om voor PSG te spelen, ik raad het iedereen aan. Ik heb alleen maar goede herinneringen aan deze periode en vertrek met opgeheven hoofd.”

Mbappé wil nog niet veel kwijt over de aanstaande transfer. “Eerst wil ik dit afscheid goed afronden, het belangrijkste was dat ik hier op een waardige manier zou eindigen. Te zijner tijd maak ik mijn nieuwe club bekend. Ik weet niet of dat voor het EK zal zijn”, zo besluit de 25-jarige sterspeler.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Dit is het virtuele schema voor de play-offs van de Eredivisie voor Europees voetbal

NEC, FC Utrecht, Sparta Rotterdam en Go Ahead Eagles staan momenteel op een plek die goed is voor play-offs om Europees voetbal aan het einde van het seizoen.